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Мужчина совершил самосожжение в центре города в Одесской области (видео 18+)

Мужчина совершил самосожжение в центре города в Одесской области (видео 18+)

Инцидент произошел в городе Подольске. Мужчина облил себя горючими веществами и поджег. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщил телеграм-канал NEWS PODOLSK

Акт самосожжения произошел в центре Подольска возле городского управления полиции примерно в 15:05 14 января. Как сообщили в соцсетях свидетели случившегося, мужчина подошел к дверям управления полиции уже будучи облитым горючими веществами.

Он попытался попасть внутрь, но ему это не удалось. Тогда он достал зажигалку и со словами «Ну ниче, щас посмотрим» и поджог себя. Одежда на нем мгновенно вспыхнула и он, объятый пламенем, принялся бегать по улице.

Находившийся неподалеку экипаж частной охранной службы не растерялся и принялся тужить его с помощью автомобильного огнетушителя. Вскоре к охранникам присоединились высыпавшие на улицу полицейские, они также принялись тушить мужчину с помощью огнетушителей.

О причинах случившегося пока ничего не сообщается, но свидетели отметили, что было похоже, будто пострадавший находился под воздействием психотропных веществ.

Скорая забрала мужчину в Подольскую районную центральную больницу. О его состоянии пока не сообщают, но из видео видно, что у пострадавшего сильно обгорела верхняя часть туловища и голова.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказывала о попытке самосожжения одесситки. Женщина подожгла себя во дворе дома по улице Ольгиевской, прокричав перед  этим, что устала жить.

Еще одна попытка сжечь себя живьем произошла на промрынке 7 километр. Тогда во время спецоперации СБУ торговец тканями, представляющий турецкую национальную общину, облил себя горючим и попытался поджечь, но окружающие успели предупредить трагедию.

Видео «Думская»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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