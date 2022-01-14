Одесская Люстдорфская дорога по-прежнему в ямах: когда закончат строительство кабельной линии (фото)

В Одессе, видимо, теперь из-за холодов, затягивается строительство кабельной линии на Люстдорфской дороге, где компания ДТЭК «Одесские электросети» планирует соединить реконструированную подстанцию «Чумка» и построенную подстанцию «Чубаевка».

Ранее в ДТЭК обещали вести работы круглосуточно и завершить их к 18 декабря 2021 года. Теперь же сроки перенесли на февраль этого года.

Об этом сообщил у себя в Facebook депутат Одесского городского совета, глава транспортной комиссии Петр Обухов.

«В ДТЭК мне озвучили новый срок окончания работ – февраль. Но судя по тому, в каком виде сейчас стройка, в это верится с трудом»,

– отмечает депутат.

Он также опубликовал несколько показательных фото, на которых запечатлены брошенные на дороге трубы и разрытые бассейны со льдом.

Стоит отметить, что ремонтные работы на Люстдорфской дороге создают неудобства автомобилистам, так как из-за них до сих пор закрыта полоса движения в сторону микрорайона Таирова.

Между тем, как отмечают очевидцы, которым приходится часто проезжать данный участок, никакие работы там сейчас не ведутся.

Напомним, в начале октября прошлого года на одесской Люстдорфской дороге отменили реверсивное движение. Его вводили из-за проводимых работ по прокладке новой высоковольтной линии, необходимой для запуска строящейся электроподстанции «Чубаевка».

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Фото с Facebook-страницы Петра Обухова

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