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В ДТП на въезде в Одессу погибла жена известного футболиста

В ДТП на въезде в Одессу погибла жена известного футболиста

В украинских медиа сообщают, что девушка, погибшая сегодня в аварии на трассе Киев-Одесса – это жена известного украинского футболиста Олега Данченко Виктория.

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В Национальной полиции Украины рассказали, что сегодня в три часа дня на Киевской трассе автомобиль KIA Cerato, поворачивая налево, столкнулся с двигавшимся ему навстречу автомобилем Mercedes.

Девушка, управлявшая Mercedes, погибла на месте от полученных травм. Её тело спасатели извлекали из разбитого автомобиля при помощи специнструментов.

Механические повреждения получили еще три оказавшихся рядом автомобиля, люди в них не пострадали.

Виктории Данченко было 27 лет. Супругой Олега Данченко она стала полтора года назад. В Одесской области у Виктории жила бабушка. А Олег Данчено шесть лет играл за одесский ФК «Черноморец», с 2011 по 2016 годы.

В последнее время Олег Данченко играл за греческий клуб AEK. Но как раз сегодня, 14 января, подписал контракт с украинской командой «Заря» (Луганск). День возвращения футболиста в украинский футбол совпал с днем гибели его жены.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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