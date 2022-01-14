Где в Одессе можно вакцинироваться от ковид 15 и 16 января

Лучшей защитой от заболевания COVID-19 и тяжелого течения болезни является вакцинация. На сегодняшний день в Одессе сделаны 945 577 прививок от COVID-19, полный курс вакцинации двумя дозами завершили свыше 475 тысяч одесситов, более 1100 человек получили бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

Центры массовой вакцинации от COVID-19 в Одессе работают ежедневно, в том числе, в субботу 15 января и в воскресенье 16 января, с 9:00 до 18:00 по адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 93-а, ТЦ «Семья»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32, ТРЦ City Center;

пр-т Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (ул. Терешковой);

международный аэропорт «Одесса» (c 10:00 до 17:00).

В центрах массовой вакцинации доступны вакцины Comirnaty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и CoronaVac, одобренные Всемирной организацией здравоохранения как гарантированно качественные, эффективные и безопасные.

Вакцинация проводится бесплатно, при себе следует иметь паспорт, ИНН и мобильный телефон. Для заполнения международного свидетельства о вакцинации после получения второй дозы вакцины нужен загранпаспорт.

Для предотвращения распространения COVID-19 также следует носить защитные маски в общественных местах – транспорте, супермаркетах и др.

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