В Одессе объявили штормовое предупреждение: ожидается шквальный ветер

В Одессе и Одесской области объявлено штормовое предупреждение: по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в первой половине дня субботы, 15 января 2022 года, по Одессе и области ожидается северо-западный ветер. Его скорость может достигать 25-27 м/с.

В этой связи мэрия призывает одесситов максимально ограничить перемещение по городу без острой необходимости и не выезжать на личном автотранспорте.

Пожилым людям, беременным женщинам и детям рекомендуют максимально ограничить пребывание на улице.

Кроме того, горожан просят быть бдительными и не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач, так как в результате непогоды возможно падение веток и кабелей.

Также в мэрии приводят телефоны: куда можно обращаться в случае необходимости:

оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» – 15-01;

департамент городского хозяйства (диспетчерская) – (048) 705-48-84, 067-705-84-48.

Ранее сообщалось, что сегодня, 14 января, в Одессе и Одесской области усилится северо-западный ветер. Его скорость составит 17-22 м/с.

Фото: Деловая Одесса