На трассе Одесса – Рени автобус сбил насмерть пешехода (фото)

Сегодня ранним утром, 14 января 2022 года, на 66-м километре трассы Одесса – Рени произошло дорожное происшествие, в котором погиб пешеход. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

По данным областного управления Нацполиции, водитель рейсового автобуса «София – Киев» совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм мужчина, личность которого сейчас устанавливают правоохранители, погиб на месте. Десять пассажиров и двое водителей автобуса не пострадали.

Обстоятельства происшествия и причины ДТП выясняют в полиции. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Читайте также:

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

Цей матеріал також доступний українською