Новости Одессы и Одесской области

На трассе Одесса – Рени автобус сбил насмерть пешехода (фото)

На трассе Одесса – Рени автобус сбил насмерть пешехода (фото)

Сегодня ранним утром, 14 января 2022 года, на 66-м километре трассы Одесса – Рени произошло дорожное происшествие, в котором погиб пешеход. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Подписаться

По данным областного управления Нацполиции, водитель рейсового автобуса «София – Киев» совершил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу в неустановленном месте.

ДТП на трассе Одесса – Рени2

От полученных травм мужчина, личность которого сейчас устанавливают правоохранители, погиб на месте. Десять пассажиров и двое водителей автобуса не пострадали.

Кстати, напомним: В Одессе возле Дома мебели парню отрезало ноги трамваем

Обстоятельства происшествия и причины ДТП выясняют в полиции. Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства.

Читайте также:

Фото пресс-службы ГУНП в Одесской области

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить