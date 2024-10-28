Сегодня в Украине отмечается День освобождения от нацистских захватчиков

Как памятную дату, этот день начали отмечать в 2009 году. Соответствующий указ подписал тогдашний президент Украины, тем самым подчеркнув важность сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны. С тех пор, 28 октября традиционно отмечается возложением цветов к мемориалам и памятникам жертвам войны, а также проведением памятных мероприятий.

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В период с января по октябрь 1944 года на территории Украины прошли крупные операции, результатом которых стало полное освобождение страны от оккупации. Среди них выделяются Житомирско-Бердичевская, Корсунь-Шевченковская и Львовско-Сандомирская операции. Завершающей стала Карпатско-Ужгородская операция, в ходе которой советские войска форсировали Карпаты и освободили Ужгород 27 октября, что позволило считать Украину освобожденной.

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По данным историков, во время оккупации погибло около 10 миллионов украинцев, были разрушены десятки тысяч поселений и предприятий, что привело к огромным человеческим и экономическим потерям. Восстановление длилось десятилетиями и привело к значительным изменениям в инфраструктуре и экономике страны.

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