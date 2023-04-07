«СВО» и Вторая мировая: почему Одесса важна для захватчиков

Немецко-фашистские захватчики планировали сделать Одессу центром нового региона — морскими воротами южных захваченных областей. Спустя почти 80 лет наш город тоже стал целью захватчиков — на этот раз российских.

Войска рф в 2022 году хотели уничтожить «Нептун», десантироваться в Одессе, захватить город и перекрыть доступ Украине к Черному морю. Но не пошли на риск, потому что могли потерять много морских пехотинцев. А потом окно возможностей было перекрыто. Зачем рашистам Одесса?

Вторая мировая война: Одесса имела большое стратегическое значение

Семьдесят три героических дня длилась Одесская оборонительная операция. За ней десятки тысяч погибших, почти три года оккупации и факты стойкого героизма и роковых ошибок. В те дни Ставка Верховного Командования приказала: «Одессу не сдавать и оборонять до последней возможности». 5 августа 1941 года началась героическая оборона.

Враг хотел завоевать Одессу за два-три дня. Немецкое командование придавало этому большое значение. Владение Одессой лишило бы Черноморского флота его базы, укрепило позиции гитлеровских войск в северо-западном районе Черного моря. Также это привело бы к захвату Крыма, Донбасса, а затем Северного Кавказа и Закавказья. Итак, Одесса была стратегической целью наступления группы армий «Юг».

«СВО»: зачем рашистам Одесса

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко объясняет: если бы россияне захватили побережье от Мариуполя до Одессы, то они имели бы контроль над Азовским и Черным морями. Ведь через одесский порт можно выйти в Приднестровье и Молдову. Одесса закрывает Черное море. Александр считает: Одесса нужна российским оккупантам и их режиму всегда.

— Якобы территории Украины должны быть захвачены от Харькова до Одессы. Как будто это какие-то исторические русские территории, а создал их Ленин. И другой бред. Это неотъемлемая часть пропагандистского фона, постоянных повторов этих нарративов в обществе. Для них это прежде всего фетиш, — сказал эксперт.

Именно поэтому россияне очень часто любят вспоминать наш город. Еще используют коллаборантов и сепаратистов, которые в свое время сбежали из Одессы в Россию.

Одесские нарративы и вымышленная сакральность

Мы помним эти нарративы:

«путин любит Одессу»;

«Одессу не тронут»;

«у кремля особые планы на Одессу»

Но россия обстреливает «любимую Одессу» с первого дня войны. Так какое значение город имеет для россии?

— Любая сакральность русского мира — это для лохов, — сказал Александр Коваленко.

Он объяснил, что для России нет сакральности, чтобы нанести даже удар по церкви московского патриархата, или по линии столкновения. Для них нет никакой сакральности: назвать Херсон своим русским городом, внести город в состав России, а затем его обстреливать. Одессы это тоже касается.

Одессу спасает то, что у нас есть Черное море. У российских окупантов нет возможности возле нашего города размещать артиллерию и реактивную систему залпового огня. Между нами сейчас Николаевщина, Правобережная Херсонщина, Днепр. Они сейчас в Левобережной Херсонской области. Это расстояние не позволяет обстреливать им Одессу.

Они должны использовать либо авиационные ракеты класса «воздух-поверхность», либо крылатые ракеты, либо БРК «Бастион» П-800 «Оникс». А это очень дорого, — подытожил Александр.

Здесь не о любви, не о сакральности, а, что у них вообще дефицит обстрела.

Почему российские войска не смогли высадить десант в Одессе

Александр Коваленко рассказал, что у россиян была возможность высадить в Одессе десант. Не менее четырех тысяч личного состава. Это можно было сделать 24 февраля. Как эффект неожиданности. У врага был запас ракет, чтобы помочь десанту с воздуха. Но они не смогли полноценно это сделать.

По словам специалиста, во время первого массированного обстрела россияне хотели уничтожить наши ПВО. А еще противокорабельные комплексы «Нептун». Они тогда не знали, ликвидировали ли их. А отправлять большой десантный корабль, на котором около шестисот пехотинцев – это риск. Один залп «Нептуна» может уничтожить корабль. Это мог быть серьезный удар. Поэтому они не рисковали.

— Высадить в Одессе десант можно было 24, 25, 26 февраля. 27-го уже не совсем. В марте окно возможностей для неприятеля закрывалось все больше. На сегодня это невозможно вообще, — подчеркнул Александр.

Враги не могут проложить сухопутный маршрут или обеспечить десант с его поддержкой. Тем более, в первые дни в Одессе и вокруг строили укрепления. Если бы россияне полезли к нам, то понесли бы огромные потери.

Угроза для Одессы все еще остается

Александр Коваленко считает, что самая опасная зона для Одессы — граница с Приднестровьем, оттуда враги могут делать провокации в Одесской области. Но его контролируют украинские силы и могут отразить угрозу. С воздуха Одессе угрожают ракеты и дроны, в море мины.

Сегодня уровень обороны в Одессе: нейтрализация сепаратистов с пророссийскими взглядами. Ими занимается СБУ.

Зерновое соглашение помогает оборонять Одессу, считает Александр Коваленко. Враги не рискуют нас обстреливать, потому что могут попасть в иностранное судно. А отсюда последствия. Еще корабли мешают России совершать морские операции. У зерновой сделки есть важный элемент.

— Это экономический фактор, благосостояние жителей. Через порт функционирует большая часть Одессы, — объяснил Александр.

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