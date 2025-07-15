Крізь століття

В Музее-кафе «Старая Одесса» открылась новая экспозиция. Это настоящий клад аутентичных вещей. Экспозиция приурочена ко Дню Украинской Государственности, который отмечается 15 июля.

Сквозь века

Этот день чтит тысячелетнее наследие от Киевской Руси, и здесь, в сердце Одессы, как будто оживает дух нации. Каждый экспонат — словно шепот истории, зовущий прикоснуться к прошлому.

Основатель Музея Петр Манелис первым делом обращает мое внимание на малоизвестный сборник «Малороссийская старина» Кочнова 1860 года. Он поражает своей глубиной: картины, переводы, повести, дышащие духом древности… Рядом — запрещенная книга 1875 года Иеремии Галки. И вот вам тайна, одна из многих: за этим псевдонимом скрывается Николай Костомаров, чьи слова выдержали натиск Эмского указа 1876 года, уничтожавшего украинское слово.

…Автограф Ивана Луценко, врача-гомеопата, патриота и организатора «Просвиты», трогает своей силой, а «Українські співаники» издателя Юхима Фесенко с живописными обложками Амвросия Ждахи оживают нотами народных песен, собранных в дальних экспедициях.

Перед нами — открытки с Тарасом Шевченко, где его образ оживает благодаря одесскому торговому дому Ивана Маха. Такие открытки словно протягивают историческую нить между Одессой и Киевом… Шевченко, хоть и не был в Одессе, мечтал здесь поселиться. Его письма несли тепло друзей, живших в Одессе и присылавших ему деньги, бумагу и краски во время ссылки. А строки самого Кобзаря о желании добраться до Черноморья помогают представить его мечты о свободной жизни.

«Легко любить Украину до глубины души…»

Экспонаты, экспонаты… Еще одна историческая тайна, еще одна… Аутентичное официальное приглашение на похороны Симона Петлюры 1926 года в Париже заставляет задуматься о цене свободы, а упоминание о репрессиях 259 украинских писателей, из которых к 1938 году выжило лишь 36, разрывает душу болью.

Евгений Чикаленко, богатый меценат и спонсор революции, оставил выражение: «Легко любить Украину до глубины души, а вы попробуйте до глубины кармана», — призыв, который звучит и поныне. Его связь с Одессой и поддержка украинской культуры придают экспозиции особого тепла.

А вот и петлюровские сто карбованцев с четырьмя языками: украинским, русским, польским и идиш, — символ борьбы и единства наций.

Сокровище с Молдаванки

Вот еще тайна, почти «киношная»: в старом доме на Молдаванке недавно был найден настоящий клад. В самобытном одесском уголке обнаружили старинный компас и деньги, принадлежавшие атаману Г. Гусаку-Гусаченко, командиру Украинской Народной Республики, который в 1918 году направлялся из Киева через Черкассы в Одессу, чтобы утвердить украинскую власть. Эти предметы, найденные во время реконструкции старого дома, дышат тайной и героизмом. Компас, который до сих пор показывает путь, словно зовет нас в те бурные времена. К слову, исторический компас прекрасно работает и сейчас.

Документы, книги, деньги, вещи… Нельзя даже перечислить все, что собрано в этой коллекции. Надо смотреть, чтобы прикоснуться к прошлому. Сама история смотрит на нас с каждой полки новой экспозиции Музея. Эта экспозиция — не просто артефакты, стекло и бумага, а украинская история, дышащая казацкой волей. Здесь оживает дух нации, здесь шепчут герои. Приходите — почувствуйте эту магию, прикоснитесь к истории, живущей в каждом артефакте!..

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