Ветеран проживает в селе Адамовка Кричуновского старостата. Когда-то зажиточную и трудолюбивую семью Дехтярей раскулачили. Отца Григория «перемолол» жестокий молох коллективизации — о его судьбе до сих пор неизвестно. Мать Горпина, которую с тремя малолетними детьми на руках уже грузили вместе с другими «врагами народа» в эшелон для высылки, тихонько выбралась из неволи и вернулась в родное село. К счастью, тогдашние усердные сельские реформаторы их не сдали органам.

18-летним ушел воевать

В конце марта 1944 года село было освобождено от немецко-румынских захватчиков. Всех мужчин призывного возраста сразу мобилизовали, а молодежь и женщины остались восстанавливать разрушенное колхозное хозяйство. Техники не было, лошадей осталось мало, поэтому весеннюю борозду прокладывали коровами.

Филипп Дехтяр еще успел помочь собрать урожай зерна и посмаковать душистым буханкой хлеба, испеченным матерью на его 18-летие. Не замедлила повестка из военкомата.

Новобранец попал в танковые войска, потому что окончил курсы трактористов. После краткосрочной военной подготовки его экипаж вступил в первый бой на польской земле. Уместно сказать, что будущий танкист еще подростком боролся с врагом, помогая партизанам отряда «Буревестник», базировавшегося в Савранских лесах.

В боях с фашистами за освобождение Польши танкист Дехтяр проявил мужество и отвагу. Его мундир украсили знак «Отличник танкист», боевые медали и сержантские петлицы. Когда в Берлине уже подписали акт о капитуляции фашистской Германии, боевая машина Филиппа Дехтяра в составе 3-й и 4-й гвардейских танковых армий 1-го Украинского фронта под огнем немцев вступала в Прагу. Окончательную победу бойцы отпраздновали 11 мая.

Воевал с Японской империей в Маньчжурии

После окончания боевых действий в Европе советские войска начали подготовку к войне с Японской империей. 9 августа из Монголии в центр Маньчжурии начала наступление 6-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-полковника Андрея Григорьевича Кравченко. Танкисты имели большой опыт боевых действий в горно-степной местности, освобождали Киев, брали Вену и Прагу. Поэтому именно им пришлось наступать на пустынных просторах и горно-лесистых массивах Маньчжурии.

По воспоминаниям фронтовика Дехтяра, танкисты быстро преодолели 450 км и завладели городами Лубэй и Туцюань. Впоследствии главные силы армии вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину, прорвались через горы Великого Хингана, что позволило разгромить могущественную группировку квантунских войск.

Мирная семейная жизнь

Когда бравый воин вернулся к мирной жизни, устроился механизатором к Ясеновской машинно-тракторной станции. Свою трудовую стезю, в прямом и переносном смысле, прокладывал в тяжелых «кирзяках», потому что на работу добирался окольными путями километров десять. Как только организовалась колхозная тракторная бригада, стало немного легче.

19 января 1950-го фронтовик женился на юной продавщице Вере, прожившей с любимой в счастливом браке долгих 69 лет. Аист осчастливил Дехтярев долгожданным сыном Александром через 13 лет супружеской жизни.

Повезло с невесткой Галиной, колхозной бухгалтершей, которая сегодня занимается свекром-долгожителем. На протяжении десятилетий 9 мая она готовила угощение для отца и его друзей-ветеранов. Бывало, нажарит, наварит, накроет стол, а каждый фронтовик приходит непременно с бутылкой самогонки, заткнутой кукурузным кочешком. После традиционных ста граммов ветераны вспоминали свои фронтовые пути-дорожки, боевые приключения и поминали собратьев и земляков, погибших на поле брони.

Последние несколько лет Филипп Григорьевич вспоминает о пережитом уже в одиночестве. В вечный покой последними отошли его друзья юности Сергей Ульянович Жар и Григорий Демидович Березовский.

Относительно сегодняшней войны россии против Украины, то не верится седовласому ветерану, что потомки его бывших боевых собратьев пришли с оружием в руках на его родную землю и совершают зло против мирных людей хуже фашистов.

Внук воюет против россии

35-летний внук адамовского фронтовика, командир группы огневой поддержки морской пехоты Сергей Дехтяр сейчас громит рашистов на Угледарском направлении. На 95-летие вместе с гостинцами внук подарил дедушке военный бушлат и шапку. Удовлетворенный ветеран не снимал обновку на протяжении всего празднования. Радуется долгожитель внучкой Алиной, приготовившей юбиляру именного торта, и правнуками Владиславой, Алексеем и Романом.

Филипп Григорьевич больше всего хочет видеть своих родных дружескими и счастливыми, а родную страну — мирной и цветущей, и чтобы на Украине никогда не гремели пушки.

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