1 сентября началась Вторая мировая: ее связь с современной войной в Украине

Что у Гитлера «Консервы», то у путина сарай и «бобик»

В предшествовавший этому день – 31 августа имело место нападение на радиостанцию в немецком Гляйвице, известное как Гляйвицкая провокация или операция «Консервы». Это была инсценировка нападения Польши на немецкую радиостанцию, проведенная для создания повода к нападению Германии на Польшу (помните, как перед 24 февраля 2022 года «раша ТВ» демонстрировало сгоревшие «бобик» и сарай, уничтоженные украинскими «фашистами»?).

Почему «Консервы», кстати? В здание радиостанции нацисты заранее привезли переодетые в гражданское трупы. Это были тела заключенных из концлагерей, убитых смертельными инъекциями, со следами посмертных пулевых ранений.

3 сентября Великобритания и Франция объявили войну Германии. Так они выполнили свои обязательства перед Польшей. А с кем же был СССР? Он воевал вместе с Германией против Польши. В доказательство – цитата Сталина из газеты «Правда»: «Не Германия напала на Францию и Англию, а Франция и Англия напали на Германию, взяв на себя ответственность за нынешнюю войну».

Советская орда – союзник Гитлера

В тот же день Политбюро ЦК партии приняло решение отложить на месяц «дембель» свыше 310 тысяч красноармейцев и младших командиров. 7 сентября под видом учебных сборов в 7 военных округах призвали 2,6 млн запасников. За 10 дней сформировали 98 стрелковых и 14 кавалерийских дивизий, 27 танковых бригад и 24 артполка.

На базе Белорусского и Киевского военных округов были созданы Белорусский и Украинский фронты. Сигналом о трансформировании учебных сборов в военную кампанию против Польши стала директива наркома обороны СССР Клима Ворошилова от 14 сентября, согласно которой 17 сентября в 05:00 границу Польши пересекли 7 армий и одна конно-механизированная группа. Суммарно это более 617 тысяч человек, почти 5 тысяч пушек и минометов, 4733 танка.

«Обанкротившийся киевский режим»

В своем радиообращении к советскому народу Вячеслав Молотов пояснил такие действия страны Советов тем, что польское государство прекратило существование, а «обанкротившееся польское правительство, бросив свой народ, сбежало». Вот, мол, потому-то «до сих пор нейтральный» СССР и вынужден был пойти на такой шаг «В ИНТЕРЕСАХ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЕДИНОКРОВНЫХ БРАТЬЕВ УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ».

Стоп, до боли знакомая фраза… Ну конечно же, мелкий «сталиненыш» в 2014-м так мотивировал создание «лугандонии» на территории Украины, а в феврале 2022-го – агрессию против нашей страны, твердя об «обанкротившемся киевском режиме».

Возвращаясь же к началу Второй мировой, напомним, что 28 сентября 1939 года, после разгрома Польши, СССР слился в экстазе с гитлеровской Германией, подписав договор о дружбе и границе между государствами.

По уверениям тогдашнего агитпропа, этот договор стал символом «советской политики мира и дружбы народов». Неизменной осталась эта политика и в нынешней эрэфии, реанимировавшей сталинизм, совокупив его с нацизмом.

На заглавном фото: Совместный парад СССР и нацистской Германии в Бресте (1939 год)