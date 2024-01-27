«Бабий Яр» в Одесской области: памяти жертв Холокоста, погибших в селе Гвоздавка Вторая

Опустошенное еврейское Подолье

Массовое уничтожение евреев в период Второй мировой войны произошло в Киеве (Бабий Яр), Харькове (Дробицкий Яр), Львове, Бердичеве, Одессе. За годы оккупации в Бабьем Яру в Киеве погибло более 220 тысяч человек, в Дробицком Яру в Харькове — более 60 тысяч, в Яновском концлагере во Львове — более 160 тысяч украинских граждан преимущественно еврейской национальности. В целом более полутора миллионов граждан.

По данным историков, исследующих катастрофу европейского еврейства, только на украинском юге было замучено около четверти миллиона евреев.

Почти полностью было опустошено еврейское Подолье.

Гвоздавское гетто устроили осенью

«Новый порядок» нацистов предусматривал ликвидацию суверенитета, экономическое ограбление и использование всех ресурсов в интересах Третьего рейха, расовую дискриминацию, геноцид, антисемитизм, террор и убийства людей.

В ноябре 1941 года румынско-немецкие оккупанты устроили концлагерь в селе Гвоздавка Вторая Зеленогорской общины, где фашисты замучили 4772 человека. Евреев в лагерь сгоняли из Молдовы, Бессарабии, Подолья, Балты, Ананьева и других мест.

Когда концлагерь не вмещал всех пленных, формировали колонны и гнали людей в Доманевское или Богдановское гетто на Николаевщину. Путь неблизкий, поэтому вдоль полевых дорог осталось немало безымянных могил.

Окрестности Гвоздавки, раскинувшейся на обоих берегах реки Кодымы, до сих пор скрывают человеческие кости. Уже найдено шесть мест массовых захоронений, но их может быть и больше. Часто ливневые дожди вымывают страшные свидетельства той трагедии.

Пытали и выбрасывали трупы в реку

Людей заселяли в колхозные склады, конторы, кузницы, конюшни. Но с каждым днем пленных прибывало все больше, места не хватало, поэтому многим пришлось прозябать под открытым небом. Несчастных пленников косили голод, жажда, тиф, дизентерия.

— Наступила глубокая осень, люди сидели на земле, спинами друг к другу, рядами. Между ними был проход шириной в два метра, чтобы могла проехать подвода. Территорию огородили колючей проволокой, ее охраняли немцы, румыны и полицаи. Пленных никто не кормил. Крестьяне бросали голодным через забор хлеб, картофель, свеклу, морковь, — рассказывал старожил Порфирий Богопольский, — Оккупанты жестоко пытали евреев и требовали драгоценности. Убитых складывали на подводу, потом отвозили в противотанковый ров, который был выкопан на границе с селом Ясеново Второе.

Есть свидетельства, что трупы замученных также сбрасывали в реку Кодыма, и жители близлежащих сел еще долго не ловили и не ели рыбу из реки.

Украинцы спасали евреев

В войну многие жители Любашевщины, несмотря на смертельную опасность, прятали иудеев в своих домах.

Бездетная семья забрала мальчика из Гвоздавского лагеря и усыновила его. Женщина подобрала двух сестричек, выдала их за своих, а в 50-е годы их нашла мать и забрала. В селе Заплазы семья укрывала еврейскую семью, которая выжила и вечно была благодарна своим спасителям…

Первые памятные знаки установили 30 лет назад

В 1993-1994 годах одесские исследователи истории Холокоста Борис Гидалевич и Леонид Дусман установили первые памятные знаки на официально зафиксированных местах массовых захоронений в Гвоздавке Второй и Любашевке.

В 2007-м члены одесской иудейской общины «Тиква — Ор Самеах» побывали на территории бывшего концлагеря и почтили память евреев, похороненных в братской могиле. Присутствующие раввины помолились у памятника и перезахоронили останки жертв геноцида, случайно найденные в овраге.

В 2011-м при содействии агрария Анатолия Артеменко на месте Гвоздавского гетто была установлена памятная стела, а неподалеку, в долине реки Кодымы, где также нашли останки казненных и умерших, — мемориальная доска.

В течение многих лет учитель истории Любашевского лицея №2 Валерий Бондаренко со своими учениками продолжают исследовать болезненную тему истребления евреев и других народов нацистами в годы Второй мировой войны на территории Любашевщины. Так, в самой Любашевке фашисты расстреляли более 350 евреев, в селе Ясеново Второе — более 100 человек. Есть могила жертв Холокоста и в Троицком. Известны факты расстрела евреев неподалеку Новоселовки и Маловасильевки, но те места пока не найдены.

К сожалению, в нынешней войне рашисты, как когда-то фашисты, проводят на оккупированных территориях настоящий геноцид украинцев.