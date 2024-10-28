Сьогодні в Україні відзначається День визволення від нацистських загарбників

Як пам’ятну дату, цей день почали відзначати 2009 року. Відповідний указ підписав тодішній президент України, тим самим наголосивши на важливості збереження історичної пам’яті про події Другої світової війни. Відтоді, 28 жовтня традиційно відзначається покладанням квітів до меморіалів і пам’ятників жертвам війни, а також проведенням пам’ятних заходів.

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У період з січня по жовтень 1944 року на території України відбулися великі операції, результатом яких стало повне звільнення країни від окупації. Серед них виділяються Житомирсько-Бердичівська, Корсунь-Шевченківська та Львівсько-Сандомирська операції. Завершальною стала Карпатсько-Ужгородська операція, під час якої радянські війська форсували Карпати та визволили Ужгород 27 жовтня, що дало змогу вважати Україну звільненою.

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За даними істориків, під час окупації загинуло близько 10 мільйонів українців, було зруйновано десятки тисяч поселень і підприємств, що призвело до величезних людських та економічних втрат. Відновлення тривало десятиліттями і призвело до значних змін в інфраструктурі та економіці країни.

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