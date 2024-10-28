Новости Одессы и Одесской области

В Измаиле «Toyota» наехала на 6-летнего ребенка: водительницу поместили под стражу

В Измаиле «Toyota» наехала на 6-летнего ребенка: водительницу поместили под стражу

В Измаиле женщина, управляя автомобилем «Toyota», наехала на шестилетнего мальчика, который выбежал навстречу. Ребенок в тяжелом состоянии находится в больнице, а водительницу поместили под стражу с правом внесения залога.

ДТП произошло в пятницу,25 октября, около 12 часов на автомойке в Измаиле, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 51-летняя жительница Измаильского района, двигаясь на «тойоте» по территории автомойки, поварачивала налево и, будучи невнимательной наехала на мальчика, когда тот внезапно выбежал на встречу автомобилю. В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы.

Женщину проверили на состояние опьянения — она была втрезвой.

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дтп в Измаиле

Полицейские поместили автомобиль на штрафплощадку и назначили ряд судебных экспертиз.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 121 тысячи 120 гривен. Ей грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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