В Измаиле «Toyota» наехала на 6-летнего ребенка: водительницу поместили под стражу

ДТП произошло в пятницу,25 октября, около 12 часов на автомойке в Измаиле, сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские установили, что 51-летняя жительница Измаильского района, двигаясь на «тойоте» по территории автомойки, поварачивала налево и, будучи невнимательной наехала на мальчика, когда тот внезапно выбежал на встречу автомобилю. В результате наезда ребенок получил тяжелые травмы.

Женщину проверили на состояние опьянения — она была втрезвой.

Полицейские поместили автомобиль на штрафплощадку и назначили ряд судебных экспертиз.

Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 121 тысячи 120 гривен. Ей грозит до восьми лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.