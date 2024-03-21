17 дней на освобождение Одесщины: хронология событий в марте 1944 года

Начало Одесской операции

В ходе операции главный удар освободители направили в направлении Вознесенск-Березовка-Роздольная-Тирасполь, охватывая Одессу с севера. Второй удар осуществлялся в направлении Николаев-Одесса. При взаимодействии со Вторым Украинским фронтом и при поддержке Черноморского флота воины нанесли значительные потери шестой немецкой и третьей румынской армиям.

Воевать приходилось в условиях плохой погоды, без поддержки авиации и при полном отсутствии путей.

Началась Одесская операция форсированием реки Южный Буг.

Савранщина

26 марта воины 404-го пулеметно-пушечного батальона, переправившись через ледяную реку, захватили плацдарм на правом берегу.

Большую помощь оказали войскам бойцы партизанского отряда «Буревестник», которые помешали врагу разрушить переправу через Южный Буг. На следующий день была освобождена Саврань. Кровопролитные бои шли за Байбузовку, Бакшу, Капустянку, Струтинку, Михалково и другие села.

«В марте 1944-го мне исполнилось 16 лет. Сначала из села сбежали румыны, следом приплыли немцы, голодные и замерзшие. Чтобы согреться, воровали из домов подушки, одеяла и все съедобное. Когда вражеские танки и машины увязли в грязи на мосту, а фашисты, напуганные наступлением партизан, их бросили и убежали в направлении Ясенового, люди разобрали свое имущество», — вспоминала о пережитом Лидия Ивановна Шкодовская.

Любашевщина

Утром 28 марта 14-я стрелковая дивизия, гоня оккупантов из Бакши, вступила в Ясеново Первое.

Фашисты, переправившись на правый берег реки Кодымы, пытались остановить наступление. Однако, бросив в топком болоте технику, убитых и раненых, полем бежали в Жеребково, откуда был свободный путь лишь на Ананьев.

Красноармейцы быстро продвигались по железной дороге: Котовск — Перекрестово — Мардаровка — Затишье, а войска из Троицкого наступали на Ананьев. Немцы оказались в «мешке» — им осталось выбираться полями, балками, непролазными болотами.

Павел Калюжный из села Шлыкарево оставил воспоминания об этой весне:

— Когда немцы наступали, то ехали на технике с закатанными рукавами, играли на губных гармошках, а когда отступали, то убегали верхом на коровах, грязные и заворошенные.

30 марта войска Второго Украинского фронта (13-я гвардейская дивизия 5-й армии) освободили Любашевку, а со временем и весь район.

Ананьевщина

Первым 27 марта были освобождены Байталы. Из Жеребкового немцев окончательно выбили 29 марта, а на следующий день — из Новогеоргиевки, Липецкого, Точилово.

В ночь на 31 марта войска Второго Украинского фронта разгромили гитлеровцев и вышли к реке Тилигул. Начался бой за Ананьев.

В вечерней сводке «Совинформбюро» было объявлено: «На Тираспольском направлении наши войска, продолжая развивать наступление, овладели районными центрами Одесской области: городом и железнодорожной станцией Котовск, городом Ананьев, райцентром Андреево-Ивановка, а также с боями заняли более 100 населенных пунктов. На Одесском направлении наши войска овладели районным центром и железнодорожной станцией Березовка, с боями заняли более 160 других населенных пунктов».

На освобожденных территориях сразу заработали полевые военкоматы. На фронт забирали всех мужчин, которые могли держать оружие. По законам военного времени, их клеймили предателями, потому что находились на оккупированной нацистами территории. Таких новобранцев называли «чернопиджачниками», ведь в атаки «бросали» без обмундирования и без оружия.

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За 17 дней Одесской операции войска Третьего Украинского фронта в сложных погодных условиях преодолели более 160 километров, освободили Николаевскую и Одесскую области и значительную часть Молдавии.