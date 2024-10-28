«Хочу зебру, как в садике»: как в Одесской области внедряют здоровое питание с национальным вкусом

А действительно, что же готовят в школах и детских садах, учитывая реформирование школьного питания? Будем выяснять на примере Тарутинской и Бородинской громад.

Здоровое питание должно быть не только в школе, но и дома

Сергей Лунгу, руководитель отдела образования Бородинской громады.

— Мы руководствуемся 305-м Постановлением Министерства образования «Об утверждении норм и Порядка организации питания в учебных заведениях». Для того, чтобы не было путаницы, разработали единое четырехнедельное меню для всех школ Бородинской громады и три вида четырехнедельного меню для детских садов.

Реформирование предусматривает прежде всего введение здорового питания. Это не означает, что наши дети едят только по меню Клопотенко, ведь это лишь одно из рекомендованных меню, действуют даже рецептурные блюда еще 1983 года. Разрабатывая меню, мы учли мнение родителей, вкусовые предпочтения детей, особенности кухни нашего Буджакского края. Кстати, Минобразования наконец прислушалось к родительским мнениям и с 4 октября смягчило требования к школьному питанию: теперь хлеб мы предоставляем детям пять раз в неделю (раньше — три), три дня — свинину, один — курятину, один — рыбу (раньше были только курятина и рыба).

Внедрение здорового питания — это кропотливый труд, который должен вестись не только в школе, но и дома. Почти на всех родительских собраниях мы разъясняем, рекомендуем, проводим опросы. Но если ребенок в школе питается правильно, а дома — как придется, то никакие реформы не помогут.

Относительно меню. На родительском собрании мы договорились, что в школе оставляем только вторые блюда, ориентируясь на предпочтения детей. Это не касается детсадов. Школьное меню разнообразное, например: обед в школе в среду — кулеш, салат из свежей капусты и болгарского перца, сыр твердый, сок фруктовый, яблоки, шоколадный кекс с изюмом. В пятницу — гороховое пюре со сливочным маслом, рыба (хек), запеченная с морковью и луком, свежие томаты, сыр твердый, хлеб цельнозерновой, кисель фруктовый, яблоки свежие. Пример меню в детском саду: завтрак — пшеничная каша со сливочным маслом, хлеб цельнозерновой, сыр твердый, салат из свежей капусты и моркови, яблоки запеченные и какао. Обед — борщ «Полтавский», гречневая каша с котлетой из свинины, салат из свеклы и моркови, узвар, хлеб цельнозерновой. Полдник — вареники с творогом кисломолочным, фрукты свежие, сок яблочный. Наряду с новыми блюдами — скрамбл, паэлья, бигос, наггетсы, есть и блюда традиционные — голубцы, болгарский суп, вареники, блины, рассольник, галушки, домашняя лапша и тому подобное.

Конечно, многое зависит и от повара. У нас работают опытные повара, с разрядом не ниже третьего, которые каждый год проходят курсы повышения квалификации. Немало зависит от оборудования. В громаде 12 школ плюс 14 детских садов — все с базовыми кухнями.

Питание для учеников младших классов бесплатное — за счет государства. Наша громада получила для этого государственную субвенцию — один миллион 123,9 тысячи гривен. Старшеклассники питаются за счет громады, родительская доплата — всего 10 гривен в день. В детсадах громада также берет на себя основную плату, родители платят только треть потраченной суммы за месяц, это где-то 300-350 гривен. Для детей льготных категорий все бесплатно.

Что остается проблемным — это тендерная система закупок, которая к нашему отдаленному району не приспособлена. Вот, например, объявлен тендер на яйцо, и на тендер с достаточно низкой ценой заявляется киевская фирма — скажите, они что, будут яйца из Киева нам везти? Нет, не будут. Мы провели ряд тендеров, однако в наших условиях это сложно, обычному предпринимателю их не потянуть, поэтому иногда тендерная закупка выше рыночной. Однако на сегодня всеми продуктами наши школы, детские сады обеспечены.

Бесплатное питание по-тарутински

Оксана Кушнир, руководитель отдела образования Тарутинской громады.

— В этом году Тарутинский совет принял беспрецедентное решение — все школьники, воспитанники детсадов питаются бесплатно. С 1-го по 5-й класс дети питаются за счет государства. На это громада получила государственную субвенцию — один миллион 280,2 тысячи гривен. Всем остальным питание на сто процентов обеспечивает община. Сейчас, когда во время войны многие люди оказались в трудном положении, это очень большая помощь от громады. Хочу поблагодарить председателя громады Савву Чернева, депутатов поселкового совета за такое мудрое решение — сегодня оно очень кстати. Ведь не секрет, что в некоторых селах дети питаются в школе лучше, чем дома.

В нашей громаде работают 14 учебных заведений, в которых учатся 2079 учеников. Мы осуществляем питание по Постановлению №305. В школах средняя стоимость составляет 35 гривен, в садиках — 65 гривен. Во всех учебных заведениях составлено и согласовано четырехразовое сезонное меню. В дошкольных заведениях — ежедневно три раза в день овощи, ежедневно два раза в день — фрукты и ягоды, рыба — два раза в неделю, птица — шесть раз в неделю, свинина — два раза в неделю, яйца — два раза в неделю, молочные продукты — два раза в день. В каждом учреждении меню составляется отдельно, с учетом мнений родителей, опроса учеников и национального колорита местной кухни. Было как-то, что Тарутинский и Петростальский лицеи решили обойтись без первых блюд, но по просьбе родителей вернулись к традиционному обеду.

Приведу пример школьного обеда: уха по-буджакски, картофельное пюре с орегано, салат с морковью, яблоком, чахохбили с курицей, хлеб цельнозерновой, йогурт, апельсин.

Детям обеды по вкусу. Особенно любят запеканки, рыбные, куриные наггетсы, десерты. От родителей жалоб нет. По поводу качества питания — многое зависит от повара и руководителя заведения. Большинство наших поваров постоянно повышают квалификацию, летом закончили бесплатные курсы на онлайн-платформе, получили сертификаты.

Продуктами мы обеспечены — провели ряд тендеров. Большой недостаток тендерных закупок в том, что они делаются на весь учебный год. Лучше, чтобы некоторые тендеры были сезонными. Сейчас профильное министерство упрощает процедуру закупок, и ряд продуктов мы сможем приобрести по договорам — это будет очень удобно.

Вкусняшки для тарутинских малышей

Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать — идем в детский сад Тарутинского лицея «Тополек», где нас встречает Лилия Бахчиванжи, заместитель директора Тарутинского лицея по дошкольному воспитанию.

— Что изменилось после реформирования? Мы уменьшили вдвое количество сахара, соли, сливочного масла, картофеля, убрали сдобу. Увеличили количество овощей, фруктов. Сегодня на завтрак были каша гречневая, омлет, батон со сливочным маслом, чай с лимоном. На обед — борщ по-бахмацки, булгур со сливочным маслом, наггетсы куриные, винегрет, компот из чернослива, хлеб. На полдник — сырники с вишневым соусом, яблочный сок.

У нас работают замечательные повара, которые очень стараются, чтобы малышам было вкусно. Любимыми для детей являются куриные оладьи, бигос, куриный рулет с яйцом и морковью, штрудели с сыром, рыбные палочки, пудинги, шарлотки. Но самый любимый десерт — гратен, или, как его называют дети, «Зебра», — рассказывает Лилия Владимировна.

Рецептом мы попросили поделиться повара заведения с 15-летним опытом Татьяну Тома.

Рецепт «Зебры»

Ингредиенты:

творог — 1 кг,

манная крупа — 1 стакан,

сахар — 1 стакан,

яйца — 3 шт,

молоко — 1 л,

какао — 1 ст.л.,

соль — щепотка.

Приготовление:

Творог пропускаем через мясорубку. Добавляем манную крупу, половину сахара. Делим эту смесь пополам. Берем яйца, отделяем белки от желтков, взбиваем с оставшимся сахаром. Молоко также делим на две части, в одну добавляем какао. Затем к одной части смеси добавляем молоко и взбитые белки. Во вторую половину добавляем молоко с какао и взбитые желтки. Противень устилаем пергаментной бумагой и выливаем смеси, чередуя белую с «шоколадной». Выпекаем при температуре 180 градусов 40-45 минут.

Татьяна Тома гарантирует, что будет вкусно, как в детстве.

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