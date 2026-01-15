Ключевые моменты:

Мужчина атаковал военнослужащих с отверткой, пытаясь избежать проверки;

Задержан водитель автомобиля, помогавший нападавшему скрыться;

Возбуждено уголовное производство: нападение квалифицируется как тяжкое преступление.

Нападение на военнослужащих в Измаиле: что известно

13 января в Измаиле произошел инцидент с нападением на военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Как сообщили в областном ТЦК, во время проведения мероприятий по оповещению, группа военных остановила мужчину для проверки документов. Однако реакция прохожего была неадекватной: вместо паспорта он достал отвертку и начал бросаться на военных.

Чтобы избежать ответственности, мужчина попытался сбежать и вскочил в автомобиль, который его ждал.

Водитель автомобиля, который помог преступнику скрыться, был задержан. В отношении нападавшего возбуждено уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины (нападение на военнослужащего).

Военные власти отметили, что нападение на военнослужащего в условиях военного положения является тяжким преступлением. Каждый случай насилия в отношении военных будет приводить к правовым последствиям, подчеркнули в ТЦК.

Напомним, в Белгород-Днестровском районном ТЦК Одесской области умер мужчина, доставленный туда для уточнения учетных данных. Новый министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал системные решения по проблемам с ТЦК.

