Ключевые моменты:

Очевидцы сообщили о попытке задержания сегодня в Одессе гражданского лица людьми в камуфляже, которая закончилась выстрелом вслед убегающему.

Позиция ТЦК: имел место «бытовой конфликт» между самими военнослужащими группы оповещения.

Выстрел в воздух, по информации ТЦК, был произведен из шумового устройства (стартового пистолета) холостым патроном.

Руководство ТЦК признало поведение военных дискредитирующим; виновные уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Что произошло на Черноморского Казачества?

Сегодня в Пересыпском районе Одессы прохожие стали свидетелями эмоционального конфликта с участием людей в военной форме. В Телеграм-каналах мгновенно распространились сообщения о том, что представители ТЦК якобы стреляли в гражданского человека, который пытался от них сбежать.

Официальная версия: конфликт внутри группы

Одесский областной ТЦК и СП предоставил официальное разъяснение, в котором опроверг версию о стрельбе по людям. Согласно сообщению, инцидент произошел во время дежурства группы оповещения, но конфликт возник между двумя сослуживцами.

«Установлено, что произошел бытовой конфликт между двумя военнослужащими группы оповещения одного из районных ТЦК. Спор имел исключительно внутренний характер», – отметили в ведомстве.

В ходе перепалки один из военных грубо нарушил устав и выстрелил в воздух из стартового пистолета «Erma» холостым патроном. В ТЦК подчеркнули, что табельное оружие не применялось, а в результате инцидента никто не пострадал.

Последствия для виновных

В военкомате назвали распространяемую в сети информацию «манипулятивной и направленной на дискредитацию мобилизации». Тем не менее, действия самих военных сочли недопустимыми.

«Поведение обоих военнослужащих признано дискредитирующим высокое звание защитника Украины. По данному факту проведена неотложная проверка, виновные лица уже привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – резюмировали в Одесском областном ТЦК.

Представителей СМИ и общественность призывают не распространять вырванные из контекста видео и доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, 15 февраля В Киевском районе Одессы 15 февраля произошел конфликт между группой граждан и сотрудниками ТЦК. В результате инцидента военные получили травмы, а руководство ТЦК обратилось в правоохранительные органы.

Фото иллюстративное