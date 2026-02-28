Ключевые моменты:

28 февраля в Одессу прибыла вторая партия из 5 городских автобусов Киевской области для временного использования на маршрутах.

Предоставили громады: Белоцерковская, Кожанская, Иванковская, Вишневская.

Доставка состоялась «Укрзалізницею».

Киевская область поддерживает одесситов

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, 28 февраля в Одессу прибыли еще пять городских автобусов из Киевской области. Это уже вторая партия помощи в рамках межрегиональной гуманитарной поддержки. Олег Кипер отметил, что на этот раз транспорт для временного использования предоставили Белоцерковская, Кожанская, Иванковская и Вишневская громады.

В целом автобусы будут работать на маршрутах Одессы, обеспечивая стабильные перевозки пассажиров.

Стоит отметить, что доставка автобусов производилась по железной дороге. Ведь это самый надежный и быстрый способ опрокидывания тяжелой техники, не создающий лишней нагрузки на автомобильные дороги.

Напомним, обнародовали расписание движения социальных автобусов 28 февраля в Одессе, но с важным уточнением — в воскресенье они не будут курсировать.

Читайте также: Одесса получила старые автобусы из Житомира: спасут ли они город от транспортного коллапса?