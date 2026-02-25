Ключевые моменты:

Указом Президента Украины №50/2026 Александру Марецкому присвоено звание «Герой Украины».

В одиночку уничтожил вражескую группу, пытавшуюся подойти вплотную к нашим позициям под прикрытием минометов.

Несмотря на тяжёлое ранение в голову, военный сумел выжить и предотвратить новые потери среди побратимов.

Три дня в аду: хроника подвига одесского защитника

Согласно Указу Президента Украины №50/2026, звание «Герой Украины» присвоено солдату Александру Марецкому — военнослужащему 3-го батальона 122-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. О подвиге военнослужащего рассказали в бригаде.

События разворачивались в сентябре 2025 года на Южном направлении. 12 сентября Александр обнаружил группу противника, которая под прикрытием минометного огня пыталась приблизиться к нашим позициям. Подпустив врага на близкое расстояние, точным огнем лично уничтожил двух оккупантов.

На следующий день он пробрался на соседнюю позицию, чтобы спасти раненых после атаки дрона.

Но самое тяжелое испытание ждало его 14 сентября: Александр вызвался пойти в разведку на позицию, с которой пропала связь. Под плотным огнём он прошёл около двух километров и обнаружил двух российских военных, которые устанавливали пулемёт. Он ликвидировал их и доложил о возможной потере позиции.

Понимая риск, солдат подошёл ближе, чтобы убедиться, не остались ли там живые украинские защитники. В этот момент вражеский снайпер выстрелил ему в голову. Несмотря на тяжёлое ранение, Марецкий, почти ничего не видя и теряя кровь, сумел отползти в укрытие. По радиосвязи он попросил не отправлять за ним бойцов до темноты, чтобы не подвергать их опасности. Эвакуировать его удалось только утром следующего дня.

В бригаде отмечают, что Александр Марецкий — пример настоящего героизма и преданности Украине. Для подразделения большая честь служить рядом с таким защитником.

