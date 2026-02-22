Ключевые моменты:

Лестницу построили в 1837–1841 годах, и изначально она называлась Приморской.

Князь Григорий Потемкин не имел отношения к ее проектированию или развитию Одессы.

Название «Потемкинская» появилось после фильма 1925 года и стало частью советского мифа.

Почему исторически правильно — Приморская лестница

По информации, опубликованной на странице Первого межрегионального территориального отдела УИНП, лестница была построена в 1837–1841 годах как элемент портовой инфраструктуры города. Проект реализовали архитекторы Франц Боффо, Авраам Мельников и инженер Джордж Аптон. Ее функциональное назначение было очевидным — соединить верхнюю часть города с портом.

Именно поэтому первоначальное название — Приморская лестница — отражало логику пространства и роль Одессы как крупного торгового черноморского порта XIX века.

В УИНП подчеркивают, что князь Григорий Потемкин умер в 1791 году — за полвека до строительства лестницы. Он не руководил развитием Одессы как порта, не проектировал город и не был связан с этим архитектурным объектом.

Название «Потемкинская» закрепилось уже после выхода фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”» в 1925 году. Сцена расстрела на лестнице, ставшая одной из самых известных в мировом кинематографе, была художественным вымыслом. Реальных событий такого масштаба на этой лестнице не происходило.

В отделе национальной памяти отмечают, что именно кино превратило городской объект в декорацию советского революционного мифа, а название — в часть имперского нарратива. Речь идет не об изменении архитектуры или «переписывании истории», а о возвращении исторически обоснованной топонимики и отказе от идеологических наслоений ХХ века.

Таким образом, использование названия «Приморская лестница» соответствует историческим фактам и логике развития Одессы как европейского черноморского города.

