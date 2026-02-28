Ключевые моменты:

Суд разрешил следователям осмотр взлетно-посадочных полос КП «Международный аэропорт Одесса» по делу о растрате имущества в особо крупных размерах.

Расследование касается ремонта аэродрома в 2019 году.

Проверяют 4 контракта с ООО «Укрбуд Трест» на 9,6 млн грн (ремонт швов, трещин, выбоин) с подозрением на неполное выполнение работ.

Одесса снова в центре коррупционного скандала

Суд Хаджибейского районного суда Одессы удовлетворил просьбу следователей по осмотру взлетно-посадочных полос и смежных участков КП «Международный аэропорт Одесса». Это происходит в рамках расследования возможного растраты имущества в особо крупных размерах.

Следует отметить, что расследование касается ремонтных работ аэродрома 2019 года на сумму десятки миллионов гривен. Соответственно, планируют выяснить реальный объем выполненных подрядчиками работ.

В общем, следствие анализирует договор от июля 2019 между аэропортом и ООО «Стройспецтехника» на текущий ремонт искусственного покрытия рулижной дорожки №2 и мест стоянки самолетов стоимостью более 40,3 млн грн. Выявлено, что некоторые позиции отсутствуют в официальной схеме аэродрома, а перечислено около 30 млн. грн., несмотря на возможную неполную реализацию работ.

Также дополнительно изучают четыре контракта с ООО «Укрбуд Трест» на устранение деформаций швов, трещин и выбоин на сумму почти 9,6 млн грн, где подозревают частичное исполнение или использование ресурсов аэропорта.

В декабре 2025 года назначили строительно-техническую экспертизу, а в начале 2026-го эксперт получил судебное разрешение на осмотр объектов. Решение основывается на Едином государственном реестре судебных решений.

Напомним, депутатка Ольга Квасьницкая заявила, что подала депутатский запрос, который, по ее словам, является последней возможностью вернуть имущество Международного аэропорта Одесса в собственность территориального общества.

