Ключевые моменты:

Ярославово основали немецкие колонисты в 1823 году

За свою историю село меняло название семь раз

В громаде сохранилось около 200 зданий из камня «дикарь»

Во время войны село поддерживает военных и развивает школу и медицину

Материал подготовлен журналисткой «Одесской жизни» во время выезда в Ярославово Бессарабской громады Одесской области. В тексте использованы комментарии старосты Ивана Гуткана, директорки гимназии Екатерины Перчиклий, медицинских работников и сотрудников местного клуба.

Исторические сведения об основании немецкой колонии, смене названий и развитии села собраны на основе местных архивов и издания «Хроника немецкой колонии Альт-Поштталь» (1967).

Немецкое, румынское, болгарское и, наконец, украинское название

В шести километрах от Бессарабского и в четырёх — от границы с Молдовой, между холмами в долине с тремя озёрами раскинулось село Ярославово. Это название оно получило лишь в прошлом году, поэтому местные пока называют его по-старому — Малоярославец Второй. Кстати, за время своего существования село переименовывали семь раз.

Почему так сложилось, представители каких национальностей его обустраивали и как живёт село сегодня — читайте в нашем материале.

Даже не пытайтесь найти исторические справки о Ярославово в Википедии. Историю села по крупицам собирали сами жители, а помогали им потомки немецких колонистов. Именно немцы, прибывшие в начале XIX века в этот край из княжества Вюртемберг, и основали село.

Сначала они поселились в долине реки Киргиз, но там не хватало плодородной земли, поэтому начали искать другое место. Возле Тарутиного была именно такая плодородная долина, которой владел болгарин Борч (в другом написании — Борш).

И до сих пор болгары из соседних сёл называют Ярославово Борч.

Немцы же стали называть село Боршталь, в исторической литературе встречается написание Поштталь. Версия происхождения названия описана в книге «Хроника немецкой колонии Альт-Поштталь», изданной в 1967 году в Германии.

Согласно ей, ещё в татарские времена в долине находилась почтовая станция, поэтому село сначала называли Поштталь (почтовая долина), а когда почтовая станция появилась в Тарутине — Альт-Поштталь (старая почтовая долина).

Во время румынской оккупации в 1920–1940 годах село получило название Малу-Мик (с румынского — маленький берег). Таким образом, за время существования название менялось семь раз — Борч, Боршталь, Поштталь, Альт-Поштталь, Малу-Мик, Малоярославец Второй и, наконец, Ярославово.

В начале прошлого века в селе уже было четыре улицы, дороги, вымощенные брусчаткой, тротуары. Были построены церковь, школа, несколько кузниц, корчма, мельница, работали предприятие по переработке молока, мастерская по изготовлению подвод, пожарная команда.

В центре села располагалась канцелярия во главе с бургомистром, которая следила за порядком.

В домах из «дикаря» до сих пор живут люди

Как живёт село сегодня? Об этом — разговор со старостой Иваном Гутканом, который возглавляет Ярославово уже 24 года.

— Нас называют пригородом Бессарабского — центра громады, многие сельчане работают там. В Ярославово есть школа, ФАП, детский сад, магазины, клуб, стадион. У нас круглосуточное водоснабжение. Через село проходит международная трасса в Молдову. Для нас главное — благоустройство. Как только приходит весна, начинаем приводить село в порядок.

На субботники собираются и взрослые, и дети — убирают, высаживают цветы, наводят порядок.

В селе сохранилось очень много немецких построек — около двухсот. В некоторых до сих пор живут люди, а те, что стали непригодными для жизни, разбирают.

— Эти дома ценны тем, что строились из натурального камня — «дикаря». Из разобранных зданий делают ограждения, дорожки. Даже церковь сельхозпредприятие «Колос» построило из этого камня. На многих домах сохранилась и немецкая черепица. Умели тогда строить, что и говорить.

Двухсотлетие не праздновали — всё после победы

Жители села в основном занимаются огородничеством, садоводством, разводят рыбу в озёрах.

— Во время войны часть жителей выехала, сейчас здесь проживает около пятисот человек. Наши ребята защищают страну, есть ветераны войны, к сожалению, есть погибший воин, один — в плену и один пропал без вести. Громада оказывает помощь семьям военных — гуманитарную, финансовую, обеспечивает дровами.

До войны в селе успели провести капитальные ремонты в ФАПе и клубе. Недавно за счёт местного бюджета построили столовую для школы, сделали ремонт в старостате.

— Мы сотрудничаем с руководством громады, которое нам очень помогает. Также четыре сельскохозяйственных предприятия — «Колос», «Лан», «Колосок Д» и «Виктория» — всегда поддерживают техникой и рабочей силой.

В 2023 году селу исполнилось 200 лет. Из-за войны празднование не проводили. Надеемся, что скоро наступит мир и мы устроим большой праздник — на стадионе, со спортивными соревнованиями, концертом и угощением национальными блюдами.

Когда-то здесь были конюшни, а теперь — школа

Ярославовская гимназия расположена в старом немецком здании — когда-то здесь были конюшни, которые позже немцы переоборудовали в школу. Классы небольшие, но хорошо оснащённые — интерактивные доски, телевизоры, оргтехника.

— Сейчас у нас учится 66 детей, а двадцать лет назад было 140. Молодёжь не задерживается в селе, часть выехала из-за войны, — рассказывает директор гимназии Екатерина Перчиклий. — В гимназии работают двенадцать учителей. Мы многое делаем сами — ремонты в кабинетах, благоустройство территории и спортплощадки. И приучаем детей к труду, родители тоже участвуют.

Недавно громада перекрыла крышу школы, а сейчас за счёт громады завершается реконструкция столовой.

— Наконец у нас будет современная столовая с оборудованной кухней и пищеблоком. Питание хорошо организовано и бесплатное. Мы делаем всё, чтобы сохранить школу.

Ученики гимназии часто становятся победителями олимпиад, спортивных соревнований и всеукраинских конкурсов.

— Поскольку нам недалеко до центра громады, наши ученики ездят в Бессарабское в спортивную и музыкальную школы. Есть победители региональных соревнований по вольной борьбе, боксу, лауреаты музыкальных конкурсов, — рассказывает заместитель директорки Елена Гуткан.

— А ещё в нашей гимназии много традиций и всегда интересно, — добавляет Надежда Карамаврова, организатор внеклассной работы. — Неделю начинаем с утреннего круга — строим планы. Часто проводим благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ, продаём сладости, изделия ручной работы, формируем посылки военным и отправляем их на фронт.

Кстати, в гимназии работает ветеран войны Иван Залевский, имеющий награды. Он вернулся домой после тяжёлого ранения.

Уже и двойня родилась

Для оказания первичной медицинской помощи в ФАПе есть всё необходимое. Раз в месяц сюда приезжают врачи, проводят приём, назначают лечение, которое выполняют Людмила Карабецкая, медсестра семейной медицины, и Елена Карамаврова, младшая медсестра. Помогает с лекарствами, оборудованием и инструментами Бессарабский центр первичной медпомощи.

— Недавно просматривала статистику, сколько детей родилось с начала года по Бессарабской громаде. У нас больше всего — пятеро, в других сёлах — по одному, два ребёнка, — говорит Людмила Карабецкая. — Я тридцать лет проработала в родильном отделении Бессарабской больницы. После того как отделение сократили, третий год работаю в ФАПе. В селе, кстати, 19 многодетных семей, где воспитывается от пяти до восьми детей. В этом году даже двойня родилась — Арсений и Аркадий. Мама молодая, но справляется.

И мюзиклы ставят, и народные песни поют

В местном клубе тепло, и это редкость для сельских домов культуры.

— Здесь установлена твердотопливная печь — булерьян, поэтому всегда тепло, — рассказывает Мария Степанова, директор клуба. — Ярославовцы любят ходить в клуб, на мероприятиях всегда полный зал. У нас три коллектива: хореографический «Хуторяночка», вокальный «Весёлка» и театральный «Ярославец». В них участвуют и дети, и взрослые.

В селе также живут творческие женщины, которые прекрасно поют, — Елена Гуткан, Надежда Карамаврова, Людмила Манчева, Галина Максакова, Людмила Спиридонова, Мария Волкова, Александра Петрова, Анастасия Петрова.

— Мы даже мюзиклы ставим. Вот такие мы талантливые. Сейчас жизнь непростая, поэтому только мы сами можем хоть немного поднять настроение друг другу и односельчанам.

Доброе наследие оставили немцы потомкам. Почти в каждом дворе сохранились немецкие колодцы, здания, которые до сих пор используются. И жители Ярославово распоряжаются этим разумно и бережно, потому что действительно любят своё село, сохраняют наследие и украшают его.

Местная легенда

Легенда рассказывает, что возле ветряной мельницы бродил дух татарина, который когда-то погиб в этой долине мученической смертью, ещё до основания села. Ночами он кричал над долиной так, что люди боялись выходить из домов.

Даты и цифры

В 1823 году 70 семей из Виттенберга с разрешения уездного начальства переселились в долину Борч.

В 1823 году была построена большая ветряная мельница.

В начале XX века Ярославово считалось одной из самых богатых немецких колоний.

В 1923 году в селе появились первые телефоны.

В 1946 году начала работать начальная школа.

