Ключевые моменты:

Две учительницы из Бессарабской громады представят Одесскую область на «Учитель года-2026»;

Анна Бучкова стала победительницей областного этапа конкурса;

Анастасия Могулюк проходила часть испытаний на пограничной заставе из-за отключений света;

Конкурс проходил в условиях войны, блекаутов и онлайн-формата.

Конкурс «Учитель года» — это государственное профессиональное соревнование, которое ежегодно проходит в несколько этапов: от местного до всеукраинского. Областной отбор предусматривает проведение открытых уроков, методических испытаний и демонстрацию педагогических практик в реальном времени. Нередко тему «открытого урока» участникам сообщают всего за час — и это требует не только знаний, но и готовности к импровизации.

В 2026 году конкурс в Одесской области проходил в условиях военного положения, с перебоями электроснабжения и онлайн-этапами. Часть испытаний проводилась дистанционно, что усложняло подготовку и техническую реализацию заданий. Именно в этих условиях педагоги демонстрировали профессионализм и устойчивость.

Материал подготовлен на основе личных бесед с участницами конкурса, а также официальных результатов областного этапа. Фото предоставлены самими учительницами.

«Наша учительница — лучшая!»

Анна Бучкова — учительница начальных классов Бессарабского лицея, стала победительницей областного конкурса «Учитель года — 2026».

Анна родом из небольшого села Елизаветовка. Окончила Белгород-Днестровское педучилище, Измаильский педуниверситет и начала работать в Бессарабском лицее.

Мы встретились с Анной Бучковой, которая уже готовится к следующему этапу.

– Сложно ли участвовать в таком конкурсе?

– Это мой второй опыт. В прошлый раз я вошла в пятерку лучших, а сейчас победила. Конкурс сложный, требует серьезной подготовки и опыта. Например, о «открытом уроке» предупреждают всего за час. Значит, нужно быть готовой всегда на сто процентов.

– Что помогло вам одержать победу?

– Помог семилетний опыт работы в школе. И, конечно, семья. Мой муж Анатолий отлично рисует — много наглядных материалов к конкурсу нарисовал именно он. Невероятно поддерживали мои любимые четвероклассники: они сами переживали, а меня успокаивали: «Неважно, какое будет место, вы для нас — лучшая!».

– Бессарабская громада подготовила для вас денежное вознаграждение за победу.

– Да, а педагогический профсоюз — путевку в санаторий. Но отдыхать буду уже после Всеукраинского конкурса. Очень волнуюсь, ведь буду представлять всю Одесскую область.

Конкурс учителей на… пограничной заставе

Анастасия Могулюк, учительница начальных классов Слободской гимназии Бессарабской громады, работает всего два года. Она впервые участвовала в областном конкурсе и сразу вошла в пятерку лучших.

– Какие впечатления от первого опыта участия в конкурсе?

– Я даже не думала, что будет так сложно. Большая часть конкурса проходила онлайн, а в Высочанском, где я живу, тогда почти круглосуточно не было света. Мой муж Сергей, пограничник, получил разрешение у своего руководства на то, чтобы некоторые задания я выполняла на заставе — там свет есть всегда. Так первый этап я прошла на пограничной заставе. Потом муж нашел генератор — и я продолжила дома.

– Узнали ли вы что-то новое во время участия?

– Конкурс стал для меня настоящим вызовом. Это была возможность переосмыслить свою работу, выйти из зоны комфорта и больше поверить в собственные силы. Благодарна за этот опыт.

– Не разочарованы результатом?

– Конечно, я немного расстроилась, что не получила победу. Но это только начало для меня. А для моих первоклашек — радость, что я наконец к ним вернулась: они скучали по мне за время моего двухнедельного отпуска. Да и муж пошутил: «Хорошо, что ты не выиграла, а то пришлось бы генератор в Киев тащить». Уверена, моя победа впереди.

