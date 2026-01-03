Ключевые моменты:

В одесских пабликах появилась информация о попытке побега 42-летнего мужчины из здания ТЦК в Овидиополе, в результате которой он якобы получил тяжелые травмы рук и брюшной полости.

Одесский областной ТЦК и СП официально опроверг эти сообщения, заявив, что подобных инцидентов в подразделении не фиксировалось.

Военные призывают критически относиться к информации в соцсетях, называя подобные вбросы попыткой дискредитации процесса мобилизации.

В социальных сетях и ряде одесских пабликов начала распространяться информация о чрезвычайном происшествии в городе Овидиополе, где при попытке бегства из военкомата тяжело травмировался 42-летний мужчина.

«Его доставили сотрудники РТЦК и удерживали в помещении. Мужчина попытался сбежать, выпрыгнув через окно и разбив стекло. В результате он получил тяжелые травмы – ранения брюшной полости и переломы обеих рук. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали», – пишут паблики.

Инцидент в ТЦК Овидиополя: реакция военных

В Одесском областном ТЦК и СП оперативно отреагировали на эти публикации, назвав их сознательной дезинформацией. По данным ведомства, информация является полностью вымышленной.

«Официально сообщаем, что никаких событий, описанных в упомянутых публикациях, на территории Одесского РТЦК и СП в Овидиополе не зафиксировано. Ни один гражданин не получал травм в помещениях центра, а сообщения о госпитализации в тяжелом состоянии являются недостоверными», – заявили в пресс-службе ведомства.

При этом в ТЦК подчеркивают, неукоснительно придерживаются в своей деятельности принципа прозрачности и подотчетности обществу.

«Уверяем, что любые инциденты, касающиеся деятельности ТЦК и СП, получают официальное разъяснение и надлежащую правовую оценку», – заверили в военкомате.

По информации областного ТЦК, подобные «информационные вбросы» создаются исключительно с целью усиления общественного напряжения и дискредитации мобилизационных мероприятий и искусственного создания общественного напряжения. Представители ТЦК призвали СМИ и жителей региона доверять только официальным источникам информации и не распространять непроверенные утверждения.

Как сообщала «Одесская жизнь», в конце декабря 2025 года на территории Белгород-Днестровского ТЦК умер мужчина. По данным сотрудников военкомата, военнообязанного доставили в ТЦК «для уточнения учетных данных», а причиной смерти якобы стала сердечная недостаточность. В то же время в соцсетях распространили информацию о том, что мужчина был жестоко избит. За это дело взялись адвокаты, идет расследование.