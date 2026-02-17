Ключевые моменты:

Журналистка Зоя Казанжи официально приступила к работе членом Наблюдательного совета НСТУ.

Набсовет не вмешивается в редакционную работу, не руководит новостями, не дает указаний журналистам.

Зоя Казанжи отметила ценность журналистики, осудила ее дискредитацию.

Роль Наблюдательного совета

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания завершил второй этап формирования Наблюдательного совета общественного вещателя – Акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины». На заседании 5 февраля было принято решение о прекращении полномочий 10 членов Наблюдательного совета НСТУ и утвердили новые кандидатуры. К слову, процесс обновления начался с июня 2025 года и предусматривал январские конференции общественных организаций и представление от депутатских фракций, а с 13 февраля к обязанностям приступили 12 новых и переизбранных членов, в том числе журналистка из Одесской области Зоя Казанжи.

В общем, Зоя Казанжи вошла в совет по квоте партии «Европейская солидарность» в соответствии с Законом Украины «Об общественных медиа Украины»: из 16 членов 9 – от общественных организаций, 7 – от политических партий в Верховной Раде.

В своем сообщении в социальных сетях Зоя Казанжи отметила, что Наблюдательный совет не руководит новостями, не вмешивается в редакционную работу и не дает указаний журналистам Общественного, которые остаются независимыми. Наблюдательный совет обеспечивает стратегическое развитие вещателя, его независимость от политики и бизнеса, прозрачность работы в интересах всех граждан и сохранение доверия как институции.

«Я убеждена и уверена, что журналистика — это абсолютно ценностная профессия. Мне больно, когда журналистская работа обесценивается и порочится. Когда тратятся огромные усилия и значительные ресурсы для дискредитации ищущих правду, обнародует ее, часто рискуя в прямом смысле слова», — подчеркнула Казанжи.