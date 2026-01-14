Ключевые моменты:

Назначение поддержали 277 депутатов, после чего Федоров принес присягу.

Федоров ранее был вице-премьером и главой Минцифры.

В планах: армейская реформа, аудит ТЦК и Минобороны, борьба с коррупцией и базовое доукомплектование бригад дронами.

Михаил Федоров — новый министр обороны Украины

В среду, 14 января, Верховная Рада поддержала назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. По данным трансляции заседания, решение поддержали 277 народных депутатов (против — 0, воздержались — 9). После голосования новый глава Минобороны принес присягу в сессионном зале.

До этого Федоров работал в правительстве как вице-премьер и руководил цифровой трансформацией. Его называют одним из ключевых людей, которые продвигали перевод госуслуг в онлайн и развитие цифровых сервисов. В частности, под его руководством был создан и масштабирован портал «Дія».

Выступая в парламенте перед назначением, Федоров подчеркнул, что приходит в Минобороны не только с «цифровым» опытом, но и с пониманием задач войны:

«Я иду на эту должность как человек, команда которого с 2022 года работала на войну. Наша задача — использовать технологический талант украинцев на 100%, чтобы достичь победы».

Главные тезисы Федорова: чего ждать армии?

Новый министр обороны выступил с мощной речью, обозначив свои приоритеты:

Конец «бумажной» армии: Все решения будут приниматься на основе реальных данных и цифр, а не красивых отчетов. Эффективность каждого подразделения начнут измерять.

Дроны — в каждую бригаду: Одним из первых шагов станет массовое обеспечение фронта беспилотниками. «Армия дронов» должна стать базовым стандартом.

Реформа ТЦК и подготовки: Федоров пообещал провести полный аудит военкоматов и кардинально изменить систему обучения солдат. «Качественная подготовка — это спасенные жизни», — подчеркнул он.

Карьерный лифт для лидеров: Повышения будут получать те командиры, которые показывают реальный результат в бою, а не те, кто дольше всех сидит в кабинетах.

Борьба с коррупцией: Министр назвал доверие главной «валютой» и заявил, что воровство на войне приравнивается к вражеской деятельности.

Аудит и конкуренция: В ближайшее время Минобороны ждет глубокий аудит. Федоров планирует привлечь частный бизнес к производству оружия и создать мощный украинский ВПК, который в будущем станет драйвером экономики.

Напомним, после начала полномасштабной войны Федоров занялся не только цифровыми сервисами, но и оборонными разработками. При его участии запустили «Армию дронов» — программу закупок беспилотников и подготовки операторов, создали оборонный tech-кластер Brave1, внедрили систему «Е-балы» для распределения дронов между подразделениями Сил обороны и инициировали появление экспериментального подразделения NEXT, которое ускоряет внедрение военных инноваций. Кроме того, в первые дни вторжения Федоров, напрямую связавшись с Илоном Маском, помог добиться передачи Украине терминалов Starlink.

Читайте также: Политическая буря: Юлии Тимошенко вручили подозрение, а в офисе «Батькивщины» всю ночь шли обыски