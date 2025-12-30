Ключевые моменты:

Задержание произошло 28 декабря в Пересыпском районе Одессы.

Подозреваемый ранее ранил ножом военнослужащего ТЦК.

Мужчина скрывался от правоохранительных органов более месяца.

При задержании оказывал активное сопротивление.

Как сообщили в Одесском областном ТЦК и СП, инцидент произошел 28 декабря в Пересыпском районе города. Представители ТЦК и СП совместно с сотрудниками Национальной полиции во время работы по оповещению идентифицировали гражданина, который в начале ноября этого года нанес проникающее ножевое ранение военнослужащему при исполнении им служебных обязанностей.

После совершения нападения подозреваемый длительное время скрывался от правоохранительных органов. Во время обнаружения он попытался сбежать и оказывал активное физическое сопротивление представителям закона. Благодаря слаженным действиям сотрудников ТЦК и полиции, а также привлечению дополнительного наряда, мужчину удалось задержать.

Задержанного доставили в подразделение Национальной полиции Украины для проведения следственных и процессуальных действий.

В ТЦК подчеркнули, что нападение на военнослужащего при выполнении им служебных задач в условиях военного положения является тяжким преступлением и обязательно получит надлежащую правовую оценку.

«Лица, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в тылу путем агрессии против военнослужащих, должны понимать: ответственность неотвратима, независимо от того, сколько времени прошло с момента совершения преступления», – отметили в ведомстве.

Также в ТЦК напомнили, что военная форма является символом защиты государства и общества, а обеспечение правопорядка и безопасности в тылу – один из ключевых элементов обороноспособности страны.

«Ни одно нападение на военнослужащих не останется без реакции со стороны государства», – подчеркивают военные.

