Ключевые моменты:

В Белгород-Днестровском районном ТЦК Одесской области умер мужчина, доставленный туда для уточнения учетных данных.

В соцсетях пишут, что пострадавшего «били битами».

Версии избиения придерживается и адвокат семьи погибшего.

По версии областного ТЦК, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«Били битами по всему телу»

Накануне местные Телеграм-каналы распространили информацию о том, что утром 25 декабря 2025 года в Белгород-Днестровском ТЦК избили до смерти мужчину.

«Били битами по всему телу, мужчина потерял сознание и его запихнули в машину, по приезду в ТЦК умер прямо на пороге. В три часа дня с телефона мужчины его сыну позвонили неизвестные люди и попросили приехать на опознание тела», – пишут в соцсетях.

Кроме того, сообщается, что в заключении о смерти написали «сердечная недостаточность». За это дело взялись адвокаты, идет расследование.

«Вот так выглядит сердечная недостаточность и атеросклеротическая болезнь сердца», – говорится в комментарии к фото, опубликованному адвокатом семьи жертвы.

«Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность»: комментарий ТЦК

В то же время в областном ТЦК и СП факт избиения отрицают.

По информации военных, гражданин был доставлен в Белгород-Днестровский РТЦК и СП совместной группой оповещения для уточнения учетных данных.

«Находясь на территории центра, мужчина внезапно потерял сознание. Военнослужащие немедленно начали оказание домедицинской помощи и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, прибывших за считанные минуты и проведших комплекс реанимационных мероприятий, ими была констатирована смерть гражданина.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием. Скорость ухудшения состояния здоровья и результаты медицинского осмотра подтверждают внезапный характер патологического состояния», – сообщают в ТЦК.

В ведомстве также выразили соболезнования семье умершего и подчеркнули, что «распространение в информационном пространстве манипулятивных сообщений о якобы насильственной смерти или наличии телесных повреждений не соответствует действительности и является преждевременным до обнародования официальных результатов судебно-медицинской экспертизы».

Стоит отметить, что скандалы с участием сотрудников ТЦК – довольно частое явление в Одессе и области. Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об одном таком инциденте – избиении военнослужащими ТЦК полицейского. Было открыто уголовное производство, а в Одесском РТЦК заверили, что начали по данному факту служебное расследование.