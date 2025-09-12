Ключевые моменты:
- Суд признал незаконным отказ Одесской ОГА в выдаче предпринимателю разрешения на рыбалку в пределах НПП «Тузловские лиманы» на 2025 год и обязал предоставить документ.
- Суд установил, что законных оснований для отказа не было.
- Нацпарк поддержал позицию предпринимателя.
Согласно решению суда, Одесскую ОГА обязали предоставить предпринимателю разрешение на рыбалку, подчеркнув, что оснований для отказа, предусмотренных законом «О природно-заповедном фонде Украины», не существовало. В суде отметили, что отказ в выдаче разрешения возможен только в случае отсутствия утвержденного лимита на вылов и нарушения условий природопользования.
Нацпарк поддержал позицию предпринимателя, указав, что действия чиновников фактически блокировали законную деятельность и выходили за пределы их полномочий.
Администрация же ссылалась на военное положение и запрет Оперативно-стратегической группировки войск «Одесса» выхода маломерных судов. Однако суд учел письмо военного командования, которое не возражало против рыбалки с берега в хозяйственной зоне парка.
Таким образом, предприниматель сможет осуществлять вылов в районах Весёлой Балки, Желтого Яра, Приморского, Рыбацкого, Кочковатого и Базарьянки при условии соблюдения безопасности.
Читайте также:
- Почему пруды превратились в лужи, или Где в Одесской области можно порыбачить?
- Большой Куяльник пересыхает: кто делает из Одесщины пустыню
- 25 рек и более 200 озер: самые популярные водоемы Одесской области