Ключевые моменты:

Суд признал незаконным отказ Одесской ОГА в выдаче предпринимателю разрешения на рыбалку в пределах НПП «Тузловские лиманы» на 2025 год и обязал предоставить документ.

Суд установил, что законных оснований для отказа не было.

Нацпарк поддержал позицию предпринимателя.

Согласно решению суда, Одесскую ОГА обязали предоставить предпринимателю разрешение на рыбалку, подчеркнув, что оснований для отказа, предусмотренных законом «О природно-заповедном фонде Украины», не существовало. В суде отметили, что отказ в выдаче разрешения возможен только в случае отсутствия утвержденного лимита на вылов и нарушения условий природопользования.

Нацпарк поддержал позицию предпринимателя, указав, что действия чиновников фактически блокировали законную деятельность и выходили за пределы их полномочий.

Администрация же ссылалась на военное положение и запрет Оперативно-стратегической группировки войск «Одесса» выхода маломерных судов. Однако суд учел письмо военного командования, которое не возражало против рыбалки с берега в хозяйственной зоне парка.

Таким образом, предприниматель сможет осуществлять вылов в районах Весёлой Балки, Желтого Яра, Приморского, Рыбацкого, Кочковатого и Базарьянки при условии соблюдения безопасности.

