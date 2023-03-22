25 рек и более 200 озер: самые популярные водоемы Одесской области

Одесская область богата на реки и водоемы. На территории области протекает 25 рек и располагаются более 200 озер, также Черное море. Некоторые реки и озера знамениты на весь мир.

В нашем регионе протекает вторая по протяженности река в Европе и расположено самое большое озеро в Украине. В них обитает уникальная шип-рыба, купаются экзотические розовые пеликаны, а на берегах растет редкая меч-трава. Приглашаем вместе с нами посетить эти уникальные места.

Река Дунай

Длина реки — 2960 км. Считается, что на берегах Дуная в начале нашей эры были владения легендарного вождя гуннов Атиллы. Когда Аттила умер, чтобы скрыть место его погребения от разграбления, было изменено русло одного из рукавов Дуная.

Наиболее ранние сведения о Дунае содержатся в сочинениях древнегреческого историка Геродота (V век до н. э.). Он писал, что река Истр (древнегреческое название Дуная) течет, пересекая Европу посередине.

Названия реки по скифо-сарматской версии означает «вода», «река». Она берет начало в горах Германии. Здесь река течет по горным порогам на протяжении 30 км и вдруг исчезает под землей. Затем Дунай выходит на поверхность и, несколько раз меняя направление, впадает в море на территории Одесчины.

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Дунай — вторая по протяженности река в Европе после Волги. Это, можно сказать, «интернациональная» река. Она протекает по территории или по границе 10 государств (Германия, Австрия, Словакия, Венгрия, Хорватия, Сербия, Болгария, Румыния, Молдавия и Украина). Также бассейн Дуная полностью или частично охватывает территории 18 стран Центральной и Южной Европы (кроме 10 вышеперечисленных — еще Италии, Словении, Боснии и Герцеговины, Албании, Македонии, Польши, Швейцарии и Чехии).

На территории Одесской области река образует Килийскую дельту, покрытую плавнями. В дельте Дуная расположен биосферный заповедник. Флора реки представлена древнейшими редкими растениями. Это меч-трава, обвойник греческий, кубышка желтая, сальвиния плавающая и др. Только здесь можно увидеть заросли кувшинки белой и водяного ореха-рогульника. Также на Дунае можно увидеть уникальное гнездовье розовых пеликанов. Из редких животных встречаются выдра речная, горностай, норка европейская и кот дикий. А из рыб водятся редкая рыба шип, осетр атлантический, лосось черноморский и дунайский и др.

Река Днестр

Длина реки — 1352 км. По легенде в старину, когда зимы были холодными, внезапно пришла очень теплая весна и талая вода затопила очень много поселений. Днестр с тех пор течет по этим утонувшим поселкам и считается опасной рекой. По поверью, перед тем как жить на ее берегах, реке нужно поклониться — тогда она проявит к вам свою милость.

Эта река известна с незапамятных времен. Еще Геродот упоминает о Тирасе (древнегреческое название Днестра) и о находившейся в его устьях колонии Тира, снабжавшей продуктами Древнюю Грецию. Позднее, в XII веке, в устьях реки на месте греческого полиса Тира возникла колония Белгород.

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Современное название реки произошло из скифско-сарматского языка и означает «пограничная река». Днестр берет начало в Карпатах на высоте 900 м и очень бурно, с водоворотами, спускается с гор. Впадает он в Днестровский лиман, который расположен в Одесской области и соединен с Черным морем.

Здесь обитают дикие животные: выдра, хорек, енот, шакал, кабан, ондатра, лиса, косуля, заяц, камышовый кот. В водах реки водятся сазан, карп, лещ, тарань, плотва, карась, судак, линь, язь, красноперка, жерех, густера, вьюн, окунь, бычки, верховодка и горчак. А на нерест из Черного моря заходит черноморская сельдь, пузанок, севрюга.

Река Кодыма

Длина реки – 155,3 км. По легенде 27 октября 1693 года казацкие войска разбили на Кодыме ногайских татар, шедших на Киев. Примерно в то же самое время здесь затонул турецкий корабль с несметными сокровищами, который якобы нечаянно затопили воюющие стороны.

Кодыма – один из самых больших притоков реки Южный Буг. Она берет начало из источников, которые выходят на поверхность около села Буден Одесской области, и вливается в Южный Буг двумя устьями на окраине Первомайска Николаевской области.

Часть берегов реки заросла лиственными лесами, а над самой водой склоняются многочисленные ивы. Этот водоем богат рыбой — здесь встречаются редкие вырезуб, усач и налим. Из Днепровско-Бугского лимана и Черного моря сюда заходят белуга, осетр, севрюга, тюлька, сельдь, пузанок, тарань, шемая, рыбец, чехонь, угорь, судак и перкарина.

Озеро Ялпуг

Ялпуг — крупнейшее природное озеро Украины. Территориально оно расположено в Болградском, Измаильском и Ренийском районах Одесской области.

Котловина озера имеет вытянутую форму. Южный участок озера — песчаный, а северный — глинистый, заболоченный. Дно озера покрыто сероводородной грязью. Температура воды летом +24 — +25 °C; а зимой водоем замерзает.

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Берега озера поросли камышом и осокой, в воде плавает много водорослей и кувшинок. В нем обитает около 40 видов рыбы (судак, щука, жерех, лещ и др.), а также много раков.

Длина озера — 39 км, ширина — до 6 км. По легенде Пушкин по пути в Одессу отдыхал на берегу Ялпуга и восхищался его красотой. Поэт посадил на берегу водоема дуб, который жители окрестных сел оберегают до сих пор.

Белое озеро

Длина — около 1,7 км, ширина — около 0,8 км. Испокон века говорят, что в озере, как и в других водоемах дельты реки, можно найти неизвестные растения, которые Бог решил спрятать здесь от людей.

Белое — озеро в Беляевском районе, которое расположено в дельте Днестра. Оно соединяется протокой с рекой Днестр.

На озере гнездится множество птиц, которые входят в Красную книгу Украины — каравайки, колпица, желтая цапля и другие. Еще здесь произрастают редкие виды растений: белая лилия, водяной орех, желтая кувшинка. В озере в изобилии водятся лещ, сом, щука, судак, окунь, жерех, плотва, тарань, красноперка, голавль, сазан и карась.

Озеро Кагул

Длина озера — до 18 км, ширина — до 11 км. По легенде в 1547 году на озере Кагул произошла битва: казаки и молдаване мужественно сражались против турецко-татарской орды. Вскоре из-за нехватки боеприпасов пришлось сдаться — но только после обещания врага отпустить воинов живыми. Однако турки и татары, вопреки обещанию, вероломно убили молдавского господаря Лютого и его воинов. С тех пор привидения погибших бродят ночью у озера.

Кагул — озеро в низовьях Дуная, расположенное в Ренийском районе, которое сообщается с Дунаем. Температура воды летом — до +30 °C, зимой озеро замерзает.

Северные берега водоема высокие и расчленены балками, южные — низинные, заболоченные и заросшие камышом. Дно покрытом слоем серого лессового ила, на мелководье — песчаное. В озере и по его берегам растут тростник, осока и кувшинки. Из рыбы водятся лещ, сом, щука, толстолобик, белый амур, сазан.

По информации с сайта «Реки и озера Украины»

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