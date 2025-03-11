Об этом сообщает полиция Одесской области и Государственная экоинспекция Юго-Западного округа.
Рыбака обнаружили во время совместного рейда сотрудники водной полиции, пограничники и экологи.
Вызванная на место происшествия следственно-оперативная группа изъяла у мужчины лодку, рыболовный костюм и 13 лесковых сетей общей длиной 750 метров.
На мужчину составили протокол. Сумма нанесенного государству ущерба составляет более 4 миллионов гривен.
В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по части 1 статьи 249 Уголовного кодекса Украины.
Незаконный улов полицейские передали на хранение специализированному предприятию.
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