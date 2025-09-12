Ключевые моменты:
- Температура морской воды в Одессе 12 сентября сохранит тепло +21…+22°С.
- Воздух днем прогреется до +21 — 23°С.
По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 12 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 21–22°С. Это комфортный показатель для купания в осенний день.
При этом день будет достаточно прохладным с температурой воздуха 21–23°С, ветер восточный, 7-12 м/с, осадков не прогнозируется.
Фото — Анжела Королевич