Температура морской воды в Одессе 12 сентября сохранит тепло +21…+22°С.

Воздух днем прогреется до +21 — 23°С.

По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 12 сентября, температура морской воды в Одессе останется в пределах 21–22°С. Это комфортный показатель для купания в осенний день.

При этом день будет достаточно прохладным с температурой воздуха 21–23°С, ветер восточный, 7-12 м/с, осадков не прогнозируется.

