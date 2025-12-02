Ключевые моменты:

Австрия подозревает мужчин в убийстве молодого украинца.

Тело жертвы нашли в сгоревшем автомобиле Mercedes в Вене.

Суд в Одессе арестовал подозреваемых до поступления запроса на экстрадицию.

Арест подозреваемых в убийстве сына заместителя мэра Харькова

Киевский районный суд Одессы временно арестовал двух украинцев — 19 и 45 лет, которых власти Австрии считают причастными к убийству 21-летнего сына заместителя Харьковского городского головы Сергея Кузьмина.

По данным австрийских следователей, мужчины силой затащили жертву в автомобиль, удерживали его там около четырех часов и заставили перевести крупную сумму криптовалюты на чужой счет. После этого его облили бензином и подожгли вместе с машиной.

Правоохранители установили, что нападение началось в гараже отеля в центре Вены — там нашли большую лужу крови. Затем похищенного вывезли в другой район Донауштадт, где и сожгли автомобиль Mercedes вместе с погибшим.

Суд в Одессе рассмотрел ходатайство правоохранителей и постановил арестовать подозреваемых на 40 суток, пока Австрия готовит официальный запрос об их выдаче для дальнейшего расследования и суда.

Что известно о жертве убийства

Согласно информации издания Krone Zeitung, тело молодого человека обнаружили 26 ноября на заднем сиденье полностью сгоревшего автомобиля. Первоначальные результаты вскрытия показали, что смерть наступила из-за тупой травмы.

Известно, что погибший прибыл в Австрию сравнительно недавно и имел временную защиту. Полиция Вены допросила его родственников и друзей, но мотив преступления пока неизвестен.

По данным украинских СМИ, отец погибшего, Сергей Кузьмин, является заместителем Харьковского городского головы и отвечает за направления, связанные с цифровизацией и телекоммуникациями.