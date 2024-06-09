Большой Куяльник пересыхает: кто делает из Одесщины пустыню

Река Большой Куяльник зарождается на юго-восточных склонах Подольской возвышенности. Длина реки – 150 км, и вьется она через Подольский и Березовский районы. Ее питают около 40 речушек и ручьев протяженностью 280 км. Значительное влияние на уменьшение водности реки Большой Куяльник оказывает естественное заиление ее русла. Но главную опасность создают незаконные карьеры, добыча песка в верховьях лимана, перекрытие дамбами впадающих в него малых рек, в результате чего нарушается гидрологический режим всего Куяльницкого бассейна.

В первую очередь это касается реки Большой Куяльник, которая пока питает своими водами полумертвый Куяльницкий лиман. Его резкое обмеление вызвано неконтролируемым использованием водотока степной реки из-за несанкционированных запруд, дамб и прудов. По данным Одесского государственного экологического университета, полученным еще в 2010 году, в бассейне реки Большой Куяльник существуют около 135 искусственных водоемов.

С чего началась экологическая беда

Неутешительная экологическая ситуация вокруг Куяльницкого лимана сложилась более десяти лет назад, когда незаконная добыча полезных ископаемых достигла своего апогея. В 2008-м первыми тревогу забили казаки и старшины Черноморского гайдамацкого соединения, которые совместно с активистами природоохранного движения начали борьбу с «генералами песчаных карьеров». Ими был выявлен незаконный карьер между селами Севериновка Ивановского и Новая Кубанка Коминтерновского района. Чтобы удобно транспортировать краденое, вандалы пересыпали дамбами Большой Куяльник, перекрыв поток воды в лиман на три месяца. Под давлением общественности и СМИ карьер закрыли. Однако новый рудник выплеснулся неподалеку от Адамовки, где те же «предприниматели», уже под видом строительства пруда, на который не была оформлена разрешительная документация, установили земснаряд и круглосуточно намывали песок. В результате в колодцах исчезла вода, а русло реки, и без того обезвоженное, потеряло последнюю воду и почти пересохло.

Через несколько лет местным властям удалось снести одну из незаконных дамб. Тогда чиновники уверяли, что намерены полностью расчистить русло реки и углубить дно, чтобы вода вернулась в лиман.

В 2011 году казацкие активисты выяснили, что незаконные карьеры на территории бывшего Ивановского района разрабатывались под прикрытием около двухсот чиновников и правоохранителей.

Что происходит сейчас

К сожалению, незаконная добыча песка продолжается. Воры возобновили работу незаконных карьеров на склонах Куяльника в районе села Севериновка и «воскресили» дамбу из-за всей поймы реки Большой Куяльник, полностью перекрыв и заблокировав сток и так уж изуродованной реки.

Одна из одесских землеустроительных компаний обнаружила массу нарушений, связанных с главной артерией, наполняющей лиман. Выяснилось, что прямо по руслу реки расположены земельные участки. Проблема созвучна для Красносельской, Ивановской, Ширяевской, Петровировской общин: именно через их территории пролегает потерянный водоем.

Пять лет назад экспедиция Научно экспертного центра мониторинга окружающей среды Одесского экологического университета провела гидро-экологическое обследование состояния водотоков и водоемов, гидротехнических сооружений и качества воды в бассейне реки Большой Куяльник. Предоставили рекомендации по восстановлению природного стока воды реки, чтобы заброшенный водоем не стал стыдом для всей Украины. Но ситуация так и остается плачевной.

Кроме Великого Куяльника, требуют тщательного изучения и защиты и очистки реки Тилигул, Чичиклия и их притоки, чтобы живописная Одесщина не превратилась в пустыню.

При этом следует отметить, что экологическая катастрофа, вызванная подрывом Каховской ГЭС, не повлияет на изменение экологического состояния наших рек и гидросооружений.

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