Отключения света

Ключевые моменты:

  • Часть Одессы 12 сентября осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
  • Отключения коснулись абонентов Северного, Южного и Центрального РЭС.

Северный РЭС

Работы до 18.00:

  • 1-6а Садовая,
  • Глаубермана,
  • пер. Квантовый, 1-27,
  • Южная, 8,
  • Бардаха, 12,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Керченская, 27-62,
  • Чайковая, 1-71,
  • Похилая, 1-174,
  • пр. Князя В.Великого, 52,
  • Николаевская двор., 65,
  • Луценко, 1,1а,
  • пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Кошица, 1-69,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Донецкая, 1-25,
  • ул. Л.Украинки, 10-20,
  • Штилева, 2-118,
  • Мариупольская, 20-68,
  • пер. Одесский, 3-7,
  • пер. 1,3-й Керченский, 3-11,
  • Кузнецова, 3-14.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Афанасьева, 2-34,
  • Болгарская, 35-70,
  • Болтенка, 17-70,
  • Европейская, 35,
  • Запорожская, 20-32,
  • пер. Высокий, 1-20,
  • Караванского, 19-26, 33,
  • пер. Красный, 4-8.

Южный РЭС

Работы до 19.00:

  • Китобойная, 6,
  • Академическая, 47а,
  • Академика Вернадского, 18-51,
  • Куприна, 50-54,
  • Педагогическая, 21,
  • Черниговская, 1-24,
  • Шелухина, 25а,27,
  • пер. 2й Китобойный, 1-18,
  • пер. Черниговский, 1а.

