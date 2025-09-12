Ключевые моменты:
- Часть Одессы 12 сентября осталась без света из-за плановых ремонтных работ энергетиков.
- Отключения коснулись абонентов Северного, Южного и Центрального РЭС.
Северный РЭС
Работы до 18.00:
- 1-6а Садовая,
- Глаубермана,
- пер. Квантовый, 1-27,
- Южная, 8,
- Бардаха, 12,
- Южная дорога, 1-73,
- Кишиневская, 2-24,
- Керченская, 27-62,
- Чайковая, 1-71,
- Похилая, 1-174,
- пр. Князя В.Великого, 52,
- Николаевская двор., 65,
- Луценко, 1,1а,
- пер. 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Кошица, 1-69,
- Большая Садовая, 1-52,
- Малая Садовая, 1-22,
- Шептицкого, 1-5,
- Донецкая, 1-25,
- ул. Л.Украинки, 10-20,
- Штилева, 2-118,
- Мариупольская, 20-68,
- пер. Одесский, 3-7,
- пер. 1,3-й Керченский, 3-11,
- Кузнецова, 3-14.
Выбор редакции: Группы продленного дня и репетиторство: кто заплатит за образование детей в Одессе?
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Афанасьева, 2-34,
- Болгарская, 35-70,
- Болтенка, 17-70,
- Европейская, 35,
- Запорожская, 20-32,
- пер. Высокий, 1-20,
- Караванского, 19-26, 33,
- пер. Красный, 4-8.
Южный РЭС
Работы до 19.00:
- Китобойная, 6,
- Академическая, 47а,
- Академика Вернадского, 18-51,
- Куприна, 50-54,
- Педагогическая, 21,
- Черниговская, 1-24,
- Шелухина, 25а,27,
- пер. 2й Китобойный, 1-18,
- пер. Черниговский, 1а.