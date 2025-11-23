Ключевые моменты:

Приморское отпраздновало 295-летие, собрав жителей окрестных сёл и творческие коллективы, которые устроили большой праздничный концерт.

Основанное липованами в 1730 году, село сегодня является рекреационной зоной у Дуная и сильным агропромышленным центром, жители которого активно защищают Украину.

Село Приморское – ближайшая к устью Дуная рекреационная зона Черноморского побережья. Здесь построены десятки баз отдыха.

Этот населённый пункт (до 1945 г. — Жебрияны), который сейчас входит в состав Вилковской громады, был основан в 1730 году старообрядцами-липованами, которые в XVIII веке заселили дунайскую дельту, спасаясь от репрессий реформатора Никона.

Изначально их главным занятием было рыболовство, а позже они начали обрабатывать землю.

Со временем Приморское стало мощным агропромышленным центром. Много лет местный колхоз возглавляла Устиния Чеботарёва — единственная женщина среди руководителей хозяйств Килийского района. Она развивала предприятие как многопрофильное — животноводство, овощеводство, семеноводство, орошение. Сегодня её дело продолжает команда под руководством Виталия Симененко.

С начала полномасштабной войны из села Приморское на защиту Украины встали более семидесяти мужчин. Об этом сообщила староста Валентина Евтюхова.

На праздник в Приморское приехали жители соседних сёл и города Вылково — в зале Дома культуры был настоящий аншлаг. Музыкальные подарки подготовили Михаил Масленников из села Мирное, Карина Дубская из Десантного и ансамбль «Ретро» из Вылкового. Зал взорвался аплодисментами, когда на сцену вышел липованский коллектив «Молодиця». Большой концерт завершили казаки из Десантного, которым зал аплодировал стоя.

Автор — Татьяна СИЛАКОВА