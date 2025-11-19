Ключевые моменты:

Мобильная аптека уже год курсирует по селам Любашевской и Зеленогорской громад, обеспечивая жителей лекарствами, включая препараты по программе «Доступные лекарства».

Маршруты формируются семейными врачами с учетом потребностей громад и безопасности, ведь регион относится к прифронтовым.

«Аптека на колесах» — часть национального проекта, который покрывает селы без стационарных аптек, улучшая доступ к медицине для тысяч людей.

Первой была Любашевщина

На Одесчине мобильная аптека регулярно разъезжает по населенным пунктам Подольского, Белгород-Днестровского и Раздельнянского районов. Принадлежит этот аптечный пункт на колесах ООО «Бессарабия Фарм» Национальной сети аптек «Желаем здоровья».

В самой Любашевке сейчас работает 10 стационарных аптек, но добраться за лекарствами из сел бывает проблематично.

Первый выезд мобильной аптеки состоялся в январе 2025 года. Она полностью оборудована для транспортировки и хранения медикаментов с соблюдением необходимого температурного режима.

В машине есть кассовый аппарат, холодильное оборудование с контролем температуры и влажности воздуха.

— В состав бригады мобильного аптечного пункта входят фармацевт-провизор и водитель, которые с понедельника по пятницу по очереди посещают около сорока сел, — рассказала любашевская аптекарка Виктория Мазур. — Нашими услугами уже воспользовались тысячи людей, которые смогли приобрести как рецептурные, так и безрецептурные препараты, включая лекарства, подлежащие реимбурсации по программе «Доступные лекарства».

По программе «Доступные лекарства» государство полностью или частично компенсирует аптекам стоимость лекарственных средств или медизделий, отпущенных пациенту по рецепту.

Что касается ассортимента — программа включает

более 500 торговых названий препаратов и медицинских средств по таким направлениям:

для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (в т.ч. профилактика инсультов и инфарктов);

лечение сахарного и несахарного диабета, диабета 2 типа;

препараты инсулина;

медицинские изделия для определения уровня глюкозы в крови (тест-полоски);

против хронических болезней нижних дыхательных путей (астма);

против расстройств поведения и психики, эпилепсии;

для лечения болезни Паркинсона;

иммуносупрессивные препараты для пациентов в посттрансплантационном периоде;

опиоидные анальгетики (обезболивающие для паллиативных пациентов с онкологией).

Одними из первых смогли воспользоваться услугами мобильного пункта жители Агафиевки — Анна Глизнуца, Олег Лило, Анна Пришляк и многие другие сельчане.

Люди говорят, что раньше несколько раз в месяц приходилось ездить в Любашевку за лекарствами. Теперь в «аптеке на колесах» есть все необходимое, а нужные препараты можно заказать заранее — жить стало проще. Хотя проблема с транспортом остается актуальной.

Пациенты получают информацию о прибытии мобильной аптеки от семейного врача или от старосты.

Маршрут формируется согласно потребностям громад, определенных семейными врачами, и с учетом ситуации безопасности, ведь регион признан прифронтовой зоной.

Справка «ОЖ»

«Аптека на колесах» — национальный проект, который решает проблему доступности лекарств в селах. В Украине работают 30 мобильных аптечных пунктов в 17 областях.

В большинстве случаев маршруты охватывают населенные пункты, где полностью отсутствуют стационарные аптеки. Речь идет о самых удаленных громадах, прифронтовых районах, селах с ограниченным доступом к медицинской инфраструктуре.

Как заказать лекарства?

Заказать лекарственные средства, узнать их стоимость и получить информацию о маршруте мобильного аптечного пункта можно по тел. +380674500781.

А также по телефону горячей линии: 0-800-500-512.

Читайте также: