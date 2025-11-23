Ключевые моменты:
- На восстановление ПП «Орловка» в Измаильском районе, серьезно пострадавшего от атаки дронов в ночь на 22 ноября, может уйти до нескольких недель.
- Сейчас пункт пропуска временно не функционирует.
- Жителям и гостям района рекомендуют временно использовать другие пункты пропуска.
- На ближайших пунктах ожидание в очередях составляет 4–5 часов.
Об этом информирует оперативный штаб Измаильской районной администрации.
«В результате вражеского обстрела в ночь с 21 на 22 ноября существенные повреждения получила инфраструктура паромного комплекса «Орловка». Повреждены элементы инфраструктуры и критические коммуникации, что делает невозможным полноценную работу комплекса.
Для восстановления необходимы значительные материальные ресурсы, профессиональные работы и время – ориентировочно от нескольких дней до нескольких недель», – говорится в сообщении РГА.
В этой связи жителям и гостям района рекомендуют временно выбирать другие ближайшие пункты пропуска для пересечения границы.
При этом, как отмечает издание «Думская», в очереди на других пунктах пропуска, например, в Джурджулештах, можно простоять в среднем 4-5 часов.
Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на воскресенье, 23 ноября, Одесчина пережила очередную вражескую атаку ударными беспилотниками. Несмотря на активную работу сил ПВО, уничтоживших большинство целей, пострадали как объекты энергетики, так и жилые дома мирных граждан.