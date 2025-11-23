Ключевые моменты

«Децима» сочетает лёгкий комедийный тон с философскими размышлениями о судьбе и выборе.

Ирина Гусак исполняет роль Децимы — богини, которая впервые смотрит на мир по-человечески и сомневается в собственном бессмертии.

Пластичная Мечта Александра Волошина добавляет постановке поэтичности и раскрывает внутренние желания героини.

Спектакль смешит, но одновременно оставляет вопросы об ответственности и ценности прожитой жизни.

Богиня, которую мы не привыкли видеть



Есть спектакли, которые смотришь. А есть те, которые проживаешь. «Децима» относится именно к таким — она оставляет вопросы, сопровождающие зрителя ещё долго после выхода из театра. Это философская комедийная драма о судьбе, свободе, ответственности и невидимых нитях решений, которые тянутся через всю нашу жизнь.

Режиссёр-постановщик Владислав Кутуев, лауреат Всеукраинского конкурса вокалистов, создаёт камерный, но многослойный спектакль. Его режиссура точная, деликатная, внимательная к паузам и полутонам — ко всему, что звучит между словами.

В его трактовке небоскрёб «Олимп» становится местом, где Децима перебирает человеческие судьбы с высоты вечности — и одновременно местом, где она впервые позволяет себе взглянуть на мир глазами человека.

«Децима» Владислава Кутуева — это богиня, которую мы не привыкли видеть: сильная, ироничная, уставшая и болезненно человечная.

Художник-постановщик Станислав Зайцев, главный художник театра, заслуженный художник Украины, создаёт символичное и сдержанное пространство, где каждый предмет работает на смысл.

Холодность «олимпийского» подвала подчёркивает: между Децимой и человеческим миром всегда будет пролегать дистанция. Она пишет судьбы, но не проживает их…

Децима — живая, противоречивая, человечная

Роль Децимы исполняет Ирина Гусак, лауреат международных конкурсов вокалистов.

Её Децима — не абстрактная богиня, а существо с внутренним конфликтом: она устала от бессмертия, от бесконечного конструирования чужих жизней, от невозможности прожить свою.

О, эти человеческие судьбы!.. Один из самых сильных моментов — когда Децима обращается к залу:

― Тонул маленький мальчик. Речь шла о минутах. Вы бы его спасли?

― Да! — отвечает зал.

― И я его спасла. А более чем через пятьдесят лет этот человек проглотил капсулу с ядом…

И зал понимает: речь идёт об Адольфе Гитлере.

Этот момент проходит по залу, как резкий холодный вдох истории.

И сегодня, когда украинцы ежедневно переживают новую реальность войны, эти слова звучат ещё острее. Они напоминают: в руках одного человека часто оказывается целая эпоха, а одно действие может изменить ход мира. История прошлого болезненно переливается в настоящее — с теми же вопросами о выборе, ответственности и цене жизни.

Мечта, которая танцует



Особая роль в спектакле — Мечта Децимы.

Её исполняет Александр Волошин, лауреат Международного хореографического конкурса.

Мечта — это не персонаж, а импульс. Её танец — отдельный язык, пластическая метафора несбыточности.

Александр Волошин создаёт образ, который будто возникает из самого сокровенного желания Децимы — того, что она не может назвать, но которое живёт в ней сильнее её божественной природы.

Жизнь человеческая — всего лишь короткое тире

Децима говорит, что не может смотреть на короткое тире между датами рождения и смерти: «Потому что это тире — и есть жизнь человека».

Эта простая фраза попадает чрезвычайно точно.

Она напоминает: всё, чем мы являемся, — в этой короткой линии, которую мы наполняем собственными решениями.

И ещё одна реплика звучит сегодня особенно весомо: «Прежде чем проклинать свою судьбу, подумайте, люди… А что вы сделали, чтобы её изменить?»

Время войны делает эти слова не просто моралью — призывом к действию.

«Децима» — спектакль, который не хочется отпускать из памяти.

Он не даёт готовых ответов, но задаёт вопросы, которые остаются с зрителем надолго. Это театр, который не только развлекает, но и углубляет. Не просто показывает — а меняет взгляд.

Работа всей команды создаёт пространство, в котором каждый зритель уходит с желанием прожить своё «тире» так, чтобы в нём было больше смысла, чем привычки…

