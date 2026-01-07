Ключевые моменты:

Военные из Бессарабского чаще всего просят домашнюю выпечку.

Волонтерский центр «Едність» ежемесячно отправляет десятки посылок на фронт.

К помощи присоединяются детские сады, школы и местные жители.

Волонтеры признаются: сборы стали сложнее, но поддержка не прекращается.

Зимние праздники для волонтерок Бессарабского волонтерского центра «Едність» – горячая пора. С утра до вечера здесь формируют посылки с подарками на фронт.

Перед Новым годом в центр пришли работники Бессарабского детского сада «Тополек» – в садике сейчас карантин, поэтому всем коллективом решили напечь ребятам рулеты, печенье и тертые пироги.

К праздникам хочется домашнего

Почти полгода не была в центре «Едність». За это время на стенах помещения появилось еще больше благодарностей, открыток, фотографий земляков-военных с полученными от бессарабских волонтерок посылками.

– У нас работают 22 женщины за пятьдесят, для которых волонтерство стало смыслом жизни, – рассказывает «казначей» центра Александра Деренжи. – Сегодня у нас большой заказ на маскировочные сети. Мы уже так наловчились их делать, что за день изготавливаем одну большую сеть. Конечно, что к праздникам ребятам особенно хочется чего-то домашнего, вкусного. Больше всего наши бессарабские военные любят тертый пирог и милину, всегда их заказывают. А еще детские рисунки – как они говорят, это согревает их сердца.

Чувствуется, что люди обеднели

Итак, работа в центре кипит.

Волонтерки Евгения Шишкова и Мария Гайдаржи перешивают куртку – мама военного попросила, на очереди пошив спальных мешков. Людмила Калинкова шьет постельное белье для госпиталя – большие рулоны ткани передала жительница Бессарабского Валентина Мераджи. Тамара Башлы и Валентина Киса плетут сеть, а еще Валентина Киса плетет красивые одеяла.

Навестила волонтерок и Зоя Шупарская – она потеряла на войне двух родных людей. Зоя, как всегда, не с пустыми руками – с продуктами и деньгами.

– Каждый месяц мы отправляем десять посылок на фронт, выходит 120 в год, – рассказывает руководительница центра Марина Кукуруза. – Сейчас сборы идут тяжеловато, в первые годы войны было легче, чувствуется, что люди устали и стали беднее. Но мы продолжаем и сейчас собираем на зарядную станцию для бойцов на Николаевском направлении – уже собрали больше половины.

Как рассказала госпожа Марина, постоянно донатят Владимир Новошицкий, Любовь Ненова, Василий Хомиженко, Зоя Шупарская, Татьяна Максимова, Виктор Киса, Светлана Мераджи, Федор и Ирина Шевчики, Александр и Анна Михайлуца. Регулярно предоставляет медикаменты Светлана Пташкина – предпринимательница занимается аптечным бизнесом. Помогают и матери погибших ребят.

«Вы даете силы воевать»

Продукты и сладости передают школы громады, которые устраивают благотворительные ярмарки в поддержку ВСУ.

– Мы работаем бесплатно, по зову сердца, ради наших ребят. Самая большая награда для нас – это их благодарность, когда они присылают нам фотографии, видео с благодарностями. Это так трогательно, до слез. А когда приезжают в отпуск – это большой праздник.

Недавно в центр наведался военный Михаил, который воюет на Запорожском направлении, а на Новый год приехал в отпуск в родной поселок.

– Он сказал нам очень теплые слова: «Вы не представляете, какое дело вы делаете… За каждым парнем на фронте стоит волонтер. Именно вы даете силы воевать».

Пришла и я к девчатам не с пустыми руками – принесла последние номера «Одесской жизни».

– Это очень классно, положим и газеты ребятам с новостями о родном крае. Кстати, это еще и в хозяйстве ребятам пригодится: прочитают, потом и как скатерть используют, и берцы могут просушить, и огонь развести. На фронте газеты – очень полезная вещь, – поблагодарили девушки. Мы договорились, что будем передавать ребятам газеты регулярно.

