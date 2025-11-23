Ключевые моменты

Вокальный ансамбль «Переймяночка» уже почти 20 лет собирает, исследует и популяризирует украинские народные песни, имея в репертуаре более тысячи произведений.

Коллектив создали в 2007 году жительницы села Перейма, а неизменным художественным руководителем стал талантливый музыкант и фельдшер Станислав Голембиевский.

Ансамбль активно гастролирует, участвует в фестивалях, благотворительных мероприятиях, выступает перед защитниками и превращает забытые песни в современные шлягеры.

Участницы коллектива носят уникальные сценические костюмы, вышитые вручную подольской мастерицей Марией Вербецкой — часть творческого бренда ансамбля.

Впервые спели — и коллектив создали

В 2007 году село Перейма, как и каждый населенный пункт Балтщины, должно было представить свою художественную самодеятельность на районной сцене. Собрались голосистые женщины, назвали коллектив «Переймяночка» и вышли на сцену городского Дома культуры. Им так понравилось выступать, что по дороге домой одна из них — Марта Закревская, жена тогдашнего председателя сельсовета, сказала: «Девчата, а давайте создадим вокальный ансамбль!».

— Станислав Анатольевич, мы хотим, чтобы вы стали художественным руководителем женского вокального ансамбля. Название мы уже придумали, — позвонили женщины фельдшеру Станиславу Голембиевскому.

Станислав, кроме того что имел хорошую репутацию профессионального медика, уже был известным на Балтщине музыкантом, игравшим на многих музыкальных инструментах и обладавшим прекрасным голосом и организаторскими способностями.

Удачный дебют на Ивана Купала

Впервые вокальный ансамбль «Переймяночка» Переймского клуба выступил на празднике Ивана Купала в 2007 году. Это был удачный дебют. Потом они пели для села, ездим с концертами по району, популяризируя украинскую песню. А позже коллектив начал участвовать во многих конкурсах и фестивалях.

Восемнадцать лет коллектив ведет талантливый музыкант Станислав Голембиевский. Его инициативы всегда поддерживает директор Переймского клуба Ольга Михполь.

С тех пор основной состав практически не менялся. Это зажигательные переймяночки: Ольга Михполь, Анастасия Голембиевская, Галина Буряк, Наталия Оленчук, Валентина Сервачук, Мария Пигульская, Светлана Переходнюк и Валентина Денисова. Кстати, Валентина влилась в коллектив месяц назад. Ее семья переехала в Перейму из Херсонщины.

Оставляем огороды и идем петь

— Любовь к песне, настойчивость объединяют участниц ансамбля. Как и любая сельская женщина, они имеют множество дел, но репетиции не пропускают. А если нужно где-то выступить — оставляют огороды, забывают о болячках и всегда готовы нести людям радость, — рассказывает Станислав Голембиевский.

— Репетиции проводим в клубе, — рассказывает директор Ольга Михполь. — В холодное время года тут было холодно. Но мы выложили печь — теперь здесь уютно и тепло. А наша песня помогает преодолеть недуги и вселяет веру в будущее, что очень важно в наше тревожное время.

Директор гордится тем, что художественный руководитель не только играет и поет, но и собирает и исследует украинские народные песни.

Сколько песен начинаются с «Ой»?

Станислав Голембиевский вместе с коллективом выходит в творческие экспедиции по родному селу, отыскивая песенные сокровища. Бывает, после концерта кто-то из зрителей подойдет и предложит послушать песни его деда. Или кто-то из участниц где-то услышит что-то давно забытое и приносит идею коллективу. Затем произведение разучивается, аранжируется или сохраняется в старом уникальном стиле и выносится на публику. Так было с песней «На все бока развеваются спидницы», которая получила множество поклонников и в соцсетях. Так пополняется творческая копилка сельского художественного коллектива.

— Пожилой человек может не помнить вчерашние события, а народные песни живут в его сердце. Слушая пение старших, спешишь успеть все записать, ничего не упустить. Ведь очень важно сохранить песенное народное наследие и передать его потомкам, — убежден руководитель коллектива.

Как-то Станислава Анатольевича заинтересовало, сколько же песен в их репертуаре начинаются со слова «Ой». Насчитал полсотни. И не просто посчитал, а все занес в исследовательский альбом, где хранится песенное наследие «Переймяночки».

Забытые песни становятся шлягерами

Женщины говорят, что влюблены во все песни своего репертуара.

Репертуар подбирают тщательно. В нем патриотические, украинские народные — лирические и шуточные, а также эстрадные песни и произведения современных авторов. Часто забытые песни в их обработке и исполнении звучат по-новому и становятся шлягерами у слушателей.

«Переймяночку» еще называют театром песни, ведь они удачно сочетают песни с танцами и сценками. Так, коллектив сыграл пьесы «Сватання на Гончаровке», «За двумя зайцами», «Первые гуляния».

Играл в погребе, чтобы не «доставать» родных

Интересно, что никто из коллектива не имеет музыкального образования. Даже художественный руководитель учился петь и играть «на слух».

— В нашем роду играли все: дед, отец, мать, дядя. Прадед Марко Пазинич пел в церковном хоре. Все деды по маминой линии играли на духовых инструментах. Я начал петь и играть в школьные годы. Иногда приходилось учиться в погребе, потому что моя игра «доставала» всех, — улыбается Станислав Анатольевич.

После медицинского училища, проходя срочную службу, голосистый музыкант стал солистом ансамбля Балтийского флота. Как вспоминает, объездил с ансамблем полмира.

Потом тридцать три года работал фельдшером и по совместительству — художественным руководителем клуба.

— Главное, что у всех участников коллектива есть голос, слух и желание петь, — считает руководитель ансамбля.

Ни один праздник в селе не обходится без «Переймяночки».

— Говорят: выбери работу, которую любишь, и тебе не придется работать ни дня. Мы обожаем дело, в которое окунулись всем сердцем, и уважаем мнение каждого. Можем спорить только о том, как лучше подать песню или сыграть пьесу, — говорит пан Станислав.

Гармонь с сеточками уехала к земляку

В конце октября в рамках программы «Передай музыкальный инструмент ВСУ» Станислав Голембиевский передал собственную гармонь земляку Александру Закревскому.

Александр до войны возглавлял Переймский сельсовет и пошел защищать Украину с первых дней войны. Служит боец в артиллерийском полку 35-й бригады. Поскольку он прекрасно владеет музыкальными инструментами, Станислав отдал ему свою гармонь.

— Пусть земляк в минуты спокойствия согревает музыкой и песней души своих побратимов — наших защитников, — говорит пан Станислав.

Музыкальный инструмент передали через волонтерский центр «Золотой век». Гармонь доехала до земляка вместе с маскировочными сетками, которые плетет волонтерская группа «Сеточки в Балте».

Песня вдохновляет

Ансамбль украинской песни с 2022 года участвует в концертных программах, выступая перед защитниками, на ярмарках, благотворительных мероприятиях, собирая средства на поддержку ВСУ.

Коллектив имеет много грамот, подарков, дипломов, а главное — народную любовь.

Это вдохновляет на поиски новых или давно забытых песен и создание новой музыки, прославляющей новое поколение и отвагу Вооруженных Сил Украины.

— Патриотические песни придают силы, помогают выжить, возрождают чувство гордости, — говорит Станислав Анатольевич.

Каждый костюм вышит руками землячки

В начале создания коллектива возникла необходимость иметь свой бренд, чтобы быть узнаваемыми. Репертуар — исключительно украинские песни — это даже не обсуждалось. А сценические костюмы доверили создать известной на Подолье мастерице Марии Вербецкой.

Рукодельница вышила каждый костюм своими руками. Участники ансамбля имеют по три сценических комплекта украинских нарядов от Марии Вербецкой, которая для модниц Подолья вышила более трехсот женских и мужских вышиванок.

