Вилково: местные не могут попасть на свои огороды закрытые во время войны

В редакцию «Одеського життя» пришло письмо от жителей города Вилково, датированное 2 мая 2023 года. В нем они рассказывают о проблемах с доступом к своим землям и бюрократической волоките с решением этих вопросов. Разбираемся в ситуации.

Текст письма:

«У нас сложилась очень непростая ситуация. Издавна на многочисленных островах дельты Дуная мы имеем вручную набросанные нашими родителями и поддерживаемые огороды, сады, ягодники. На сегодня нам погранзастава и морская охрана не дают добро на выезд на острова для весенних работ – посадка, обрезка, обработка садов и виноградников. Вначале мотивировали, что нужны пропуска. Руководство города поспособствовало — пропуска выданы (хотя некоторые жители имеют постоянное место жительства на островах, т.е. прописку). Однако в ответ по поводу пропусков от служащих на катерах можно услышать совет отправить их «куда подальше». Разве это ответ?!

Не секрет, что многие предприятия города Вилково канули в лету – судоремонтный завод, рыбозавод, ПМК-98, хлебозавод и другие. Работы нет, пенсии мизерные. Огороды и сады на островах – подспорье для выживания. Мы всегда все необходимые овощи, фрукты и ягоды выращиваем сами. А теперь?.. Приезжайте, помогите».

Под письмом — 89 подписей владельцев огородов на островах в дельте Дуная.

Филькина грамота?

Необходимо отметить, что жители Вилково начали обращаться в органы местного самоуправления, к представителям воинских частей и пограничной службы еще осенью прошлого года. Весной, в конце марта, огородники и садоводы вновь стали бить в набат и требовать предоставить им допуск на острова, которые из-за военного положения оказались в закрытой зоне.

Как сообщает Измаильская районная госадминистрация, 1 апреля с военными было подписано временное совместное решение о предоставлении разрешения на въезд и выезд жителям Вилково на острова Очаковский, Анкудинов, Старостамбульский, Полуденный, Песчаный, Стамбульский и Белгородский – на маломерных судах, т.е. на лодках. Посещение островов разрешалось с 6.30 до 20.00 с обязательным информированием дежурной службы местного пограничного отряда. Но, несмотря на данное разрешение, проблема не была решена: для морской охраны разрешение оказалось филькиной грамотой.

Поэтому 9 мая состоялась очередная встреча жителей Вилково с руководством Измаильского района – председателем РГА Родионом Абашевым и головой громады Матвеем Ивановым: страсти в зале уже кипели. К этому времени все сроки обрезки виноградников и фруктовых деревьев на островах были упущены. Клубничный сезон прошел мимо. А еще горожане говорили, что на островах остался скот: одному Богу известно, как он там на «вольных кормах» выживает.

Движение по реке

Как известно, остров Змеиный находится под контролем ЗСУ, а это означает, что украинская часть гирла Дуная «прикрыта» с моря.

Украина имеет свой судовой ход Черное море – Дунай по гирлу Быстрое, которое интенсивно эксплуатируется. Так, по данным Администрации морских портов Украины, с 30 мая по 1 июня, то есть за три дня, через него прошло 27 судов. Близ Вилково ведется, хоть и в ограниченном режиме, промысел рыбы. Жители Вилково задают вопрос: почему морякам и рыбакам быть на Дунае можно, а огородникам – нельзя?

В итоге глас народа был услышан. На сегодня разрешено посещать остров Анкудинов, где расположено большинство огородов вилковчан.

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