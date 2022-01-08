Рождество, музей остался без имени и трансформация патрульных: главные рождественские новости Одессы

В пятницу, 7 января 2022 года, в день Рождества Христового, «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе и области:

Стало известно, что в Одессе на Фонтане хотят построить пансионат с паркингом

Мы рассказали, как Одесса готовилась к Рождеству: Зимние праздники по-одесски — чудо-калачи и рождественская клубника (фоторепортаж)

Дивились обещаниям жильцов одесского дома устроить «массаж для глаз» непрошеным гостям с наркотиками

Не соглашались с отказом одесских областных властей присвоить Одесскому художественному музею имя Ройтбурда

Передали предупреждение полиции не отпускать детей одних колядовать без присмотра взрослых

Поделились 10 способами как избавиться от изжоги, чтобы это еще было легко, вкусно и полезно

Возмутились тем, что спорткомплекс «Олимпиец» открыли, но юных спортсменов туда не пускают

И гордились нашими спасателями, которые под Одессой достали пса из выгребной ямы, причем им для этого понадобилась даже лодка

А еще вчера было много новостей, связанных с Рождеством: