Новости Одессы и Одесской области

Рождество, музей остался без имени и трансформация патрульных: главные рождественские новости Одессы

Рождество, музей остался без имени и трансформация патрульных: главные рождественские новости Одессы

В пятницу, 7 января 2022 года, в день Рождества Христового, «Одесская Жизнь» сообщала о таких важных событиях в Одессе и области:

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Дивились  обещаниям жильцов одесского дома устроить «массаж для глаз» непрошеным гостям с наркотиками

Не соглашались с отказом одесских областных властей присвоить Одесскому художественному музею имя Ройтбурда

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Поделились 10 способами как избавиться от изжоги, чтобы это еще было легко, вкусно и полезно

Возмутились тем, что спорткомплекс «Олимпиец» открыли, но юных спортсменов туда не пускают

И гордились нашими спасателями, которые под Одессой достали пса из выгребной ямы, причем им для этого понадобилась даже лодка

А еще вчера было много новостей, связанных с Рождеством:

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Редакция ПРОФИЛЬ

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