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«Олимпиец» открыли, но юных спортсменов туда не пускают

«Олимпиец» открыли, но юных спортсменов туда не пускают

Одесских легкоатлетов не пускают тренироваться в отремонтированном «Олимпийце». Администрация спорткомплекса заявляет, что здание еще не приняли в эксплуатацию.

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Спортсмены-легкоатлеты пришли в «Олимпиец» на тренировку 6 января, но в здание их не пропустили. Охрана сообщила, что комплекс еще на приняли в эксплуатацию, поэтому тренироваться там еще нельзя.

Хотя на прошлой неделе, когда спорткомплекс пафосно открывали в присутствии руководства Одессы и области, всех тренирующихся детей туда без проблем пустили.

Более того, по словам тренера Ольги Цикош, они лично спрашивали председателя Одесской облгосадминистрации Сергея Гриневецкого, когда дети могут приступить к тренировкам в «Олимпийце» и тот ответил, что хоть завтра.

А теперь легкоатлетам говорят, что и знание не принято в эксплуатацию, и в нет еще нет всей нужной мебели и оборудования.

Мама двух детей, занимающихся легкой атлетикой в «Олимпийце» Татьяна Чебан рассказала, что после открытия ее сын и дочь были очень воодушевлены и горели желанием заниматься в новом комплексе, а теперь очень расстроены.

При том, что для тренировок легкоатлетов никакого особого оборудования и не надо. Минимум, который им необходим – это беговые дорожки, и они в «Олимпийце» уже сделаны и в отличном состоянии.

Юные легкоатлеты и их тренер пришли на тренировку в отремонтированный «Олимпиец», но их туда не пустили

Напомним, что спорткомплекс «Олимпиец» торжественно открыли после капитального ремонта 29 декабря 2021 г. Ремонтные работы продлились три года.

Ранее мы рассказывали о начале работ по ремонту спорткомплекса «Олимпиец». Они начались в 2018 году и первоначально было запланировано, что ремонт закончат к концу 2019 года. Но, как видно, для полного завершения понадобилось еще два полных года.

Какое-то время ремонт там совмещали с тренировками легкоатлетов. Хотя спортсменам приходилось заниматься в неотапливаемом здании.

Также «Одесская Жизнь» писала о промежуточных этапах реконструкции «Олимпийца».

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Фото и источник «Суспільне Одеса»

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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