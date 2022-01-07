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Жильцы одесского дома пообещали «массаж для глаз» непрошеным гостям с наркотиками (фотофакт)

Жильцы одесского дома пообещали «массаж для глаз» непрошеным гостям с наркотиками (фотофакт)

Жители одесского дома №9/13 на улице Польской, видимо, устав бороться с распространителями наркотиков (так называемыми «закладчиками») в правовом поле, решили разобраться с ними чисто по-одесски: им обещают весьма своеобразный «массаж», после которого можно лишиться глаз.

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Об этом сказано в послании жильцов, которое недавно появилось на воротах дома. Соответствующее фото опубликовал в своем Телеграм-канале «7 канал».

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Как сказано в тексте объявления, если возле дома будут замечены «закладчики», вызывать полицию никто не будет:

«Бить будем сильно и больно. Два глаза будет большая роскошь. Лечение нынче очень дорогое! Кто хочет попробовать одесский массаж, приходите в гости»,

– «приглашают» непрошеных гостей одесситы.

Авторы публикации надеются, что правоохранители отнесутся к такой «инновации» с пониманием либо начнут решать проблему до того, как дело дойдет до внедрения новой «услуги».

Отметим, что жильцы этого дома на Польской и ранее вывешивали послания для прохожих. Ранее здесь вывесили объявление с призывом к прохожим быть осторожными и «ходить по периметру дома очень осторожно», так как с крыши старого здания периодически падают куски фасада и элементы декора.

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Напомним, ранее в Одессе на Черемушках установили грубый, но доходчивый дорожный знак.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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