На Рождество одесские патрульные превратились в аниматоров: развлекали и катали детей (фото)

7 января, в праздник Рождества Христова, в самом центре Одессы и Измаила состоялось мероприятие «Рождество с патрульными».

В сообщении пресс-службы Патрульной полиции в Одесской области сказано, что такой праздник для детей и взрослых уже стал традицией, где каждый может почувствовать себя настоящим полицейским.

По словам правоохранителей, ставших на день аниматорами, больше всего детям понравилось сидеть за рулем настоящей полицейской машины. Там можно было включить сирену и громкоговоритель. А сюрпризом стало катание в служебном автомобиле.

Также, как дети, так и взрослые могли примерить на себя настоящую полицейскую амуницию.

Для взрослых обустроили локацию с алкоочками – устройством, имитирующим влияние алкоголя на организм и поведение человека. Желающие могли надеть эти специфические очки и в них попытаться пройти ровно по линии.

Все посетители получили от патрульных поздравительные открытки и сладости.

В своем сообщении полицейские поблагодари всех гостей и поздравили одесситов с праздником Рождества Христова:

Праздник удался, спасибо всем что, посетили мероприятие! С Рождеством! Пусть этот волшебный праздник наполнит вашу жизнь светом, теплом, радостью и благополучием. Желаем вам мира, добра, любви, семейного уюта.

Подобная рождественская акция уже проходила в Одессе в 2019 году: Рождество с полицейскими: как одесские правоохранители детей развлекали.

Напомним, что сегодня, 7 января 2022 года, в Одессе и всей Украине празднуют Рождество Христово. В этой связи мэр города Геннадий Труханов опубликовал свое рождественское поздравление.

Мы также рассказывали как актеры Одесского украинского музыкально драматичного театра им. В. Василько в одном из торговых центров города спели рождественские песни.

Еще в Одессе организовали рождественский вертеп в храме.

Сегодня в Одессе состоялся традиционный рождественский парад трамваев. Это ежегодное праздничное шествие вызывает большой интерес у одесситов, ведь за ним можно не только наблюдать, но и принять в нем непосредственное участие.

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Фото пресс-службы Патрульной полиции в Одесской области