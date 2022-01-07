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Зимние праздники по-одесски: чудо-калачи и рождественская клубника (фоторепортаж)

Зимние праздники по-одесски: чудо-калачи и рождественская клубника (фоторепортаж)

Не успели оглянуться, а уже Новый год позади. Но впереди еще Рождество, а там и Старый Новый год. Ох, уж эта карусель зимних праздников! В день перед Рождеством пробежались по городу в поисках уличных праздничных примет.

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А «приметы» на улицах – все те же, что и в самом конце ушедшего года. Вход в наш Одесский академический театр кукол видоизменился по-новогоднему. Нельзя не остановиться, проходя мимо, не полюбоваться:

Одесса перед Рождеством, театр

Проходя по улицам, стоит голову и вверх поднять: некоторые балконы умиляют-удивляют-радуют. А некоторые уличные картинки порой мило смешат, потому как это же Одесса: здесь в любое время года всегда немножко «пахнет» Первым апреля…

Одесса перед Рождеством, балкон

Одесса перед Рождеством, балкон, Санта

Одесса перед Рождеством, такси

Где толпится народ в день перед Рождеством? Кто на работе, кто – в поисках наилучшего калача. Или штоллена. Или того и другого. И еще чего-нибудь по пути. Торговые точки постарались вовсю: калачи всех видов, размеров – к вашим услугам. Выложены в наилучшем виде.

Одесса перед Рождеством, калачи, цены

Одесса перед Рождеством, кексы. цены

У пекарен – очереди: многие предпочитают приобретать калачи только там. Рядом с калачами выложены и рождественские наборы. Рождественский набор может быть какой угодно: в одном – все на кутью, в другом – конфеты с игрушками ну и так далее.

Стоимость калачей колеблется (это только те, что мы зафиксировали!) от 20 до 160 гривен. Заодно выложено все остальное: мало ли, что одесситам еще может понадобится в качестве подарка или «на стол».

Одесса перед Рождеством, сладости

Одесса перед Рождеством, сувениры

И где еще такое услышишь, как не в Одессе:

– Это и в самом деле домашние? – интересуется покупатель, читая ценник рядом с калачами.

– Они не просто домашние! Они… Это же чудо-калачи! – заверяет продавец.

И вот уже клубника (на Новом базаре – 300 гривен за кило) стала именоваться «рождественской», хотя еще 31 декабря прошлого года она называлась «новогодней». Народ интересуется ценами на «рождественские свитера», а по дороге натыкается на календари, и, как оказывается, «тоже надо».

Одесса перед Рождеством, клубника

Одесса перед Рождеством, календари

И да, новогодние приметы на улицах, к счастью, никуда не исчезли, равно как и новогодние украшения в торговых точках. Пройдитесь, понаслаждайтесь: время летит быстро, скоро все уличные картинки будут выглядеть совсем иначе…

Одесса перед Рождеством, магазин
Одесса перед Рождеством, калачи
Одесса перед Рождеством, калачи2
Одесса перед Рождеством, калач в коробке
Одесса перед Рождеством, калач в пакете
Одесса перед Рождеством, калачи3
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Одесса перед Рождеством, сладости
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Одесса перед Рождеством, гирлянды
Одесса перед Рождеством, свитер
Одесса перед Рождеством, бутылка
Одесса перед Рождеством, Горсад
Одесса перед Рождеством, ларьки
Рождественские калачи
Одесса перед Рождеством, калачи в корзине
Одесса перед Рождеством, кексы-штоллены
Одесса перед Рождеством, все на кутью

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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