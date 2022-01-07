Как прошли рождественские богослужения в храмах Одессы (фото и видео)

Службы в одесских храмах стартовали еще вечером в Сочельник. Продолжались рождественсике службы всю ночь. А утром после литургий в церквях прошли традиционные колядки и другие обряды.

Самым многочисленным оказалось утреннее богослужение в Спасо-Преображенском соборе на Соборной площади. В празднично украшенном храме проводил его митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, представляющий УПЦ Московского патриархата. На службу пришли сотни одесситов.

Центром рождественских празднеств Православной церкви Украины (ПЦУ) стал собор Рождества Христова на улице Пастера.

Там после торжественной службы все присутствующие могли наблюдать традиционный украинский вертеп, а потом с концертом выступили дети.

В соборе апостола Андрея Первозванного Украинской греко-католической церкви, что расположен на улице Гимназической, тоже было многолюдно. Помимо прихожан туда приехали студенты из разных городов страны. Гости поздравили одесситов с Рождеством и показали рождественские представления.

Рождественские праздники не закончатся 7 января. На следующий день, 8 числа православные христиане отметят Собор Пресвятой Богородицы.





Напомним, что сегодня, 7 января 2022 года, в Одессе и всей Украине празднуют Рождество Христово. В этой связи мэр города Геннадий Труханов опубликовал свое рождественское поздравление.

Мы также рассказывали как актеры Одесского украинского музыкально драматичного театра им. В. Василько в одном из торговых центров города спели рождественские песни.

Еще в Одессе организовали рождественский вертеп в храме.

А одесские патрульные на Рождество превратились в аниматоров: развлекали и катали детей .

Также в городе прошел традиционный рождественский парад трамваев и электробусов (фото, видео).

Фото и видео «Думской»