Бустер для всех и чудесное спасение в Аркадии: главные предрождественские новости Одессы

Очередной «газовый» инцидент, новый приказ Минздрава, сложности с безналичной оплатой проезда, рождественское чудо в Аркадии и добрый клип от зоопарка… Этими и не только событиями запомнился «Одесской жизни» рождественский Сочельник, 6 января 2022 года.

Итак, обо всем по порядку.

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины от коронавируса всем совершеннолетним вакцинированным украинцам.

Одесситы жалуются на перманентные сбои в работе приложения Transpod, с помощью которого одесская мэрия предлагает горожанам оплачивать проезд в коммунальном электротранспорте.

В ночь на четверг, 6 января, в Одессе зарегистрировали очередной случай отравления угарным газом – на этот раз пострадали трое жителей Суворовского района.

Возле одесского дельфинария «Немо» на Ланжероне снова неспокойно: стройка у моря не прекращается.

Утром четверга, 6 января, в канун Рождества, неравнодушные одесситы, которые занимались спортом в Аркадии, спасли тонувшую в море женщину. А ведь была бы погода похуже, никто бы ее не увидел. Что это, если не рождественское чудо?

В день Рождества в Одессе состоится традиционный Рождественский парад трамваев. Это ежегодное праздничное шествие электротранспорта вызывает большой интерес у одесситов, ведь за ним можно не только наблюдать, но и принять в нем непосредственное участие.

Одесский зоопарк выпустил очень добрый видеоклип, приуроченный к Рождеству. В отличие от «остросюжетного» видео в честь Года Тигра, этот ролик более умиротворенный.